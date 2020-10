Tank Westkapelle wordt opgeknapt door vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum

Zorgen om de staat van deze historische tank op de dijk van Westkapelle (foto: Patrick de Bot)

Die renovatie wordt uitgevoerd door het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Volgens wethouder Pieter Wisse van Veere heeft het museum de juiste ervaring en deskundigheid om de renovatie goed te laten verlopen. "Het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Die zijn gespecialiseerd. En het mooie is dat we alleen de materiaalkosten moeten betalen", aldus de wethouder.

De Shermantank was betrokken bij de bevrijding van Walcheren en landde in november 1944 bij Westkapelle om de Duitsers te verdrijven. Voor veel oudere inwoners heeft de tank dan ook een emotionele waarde. Maar ook jongere inwoners hebben herinneringen aan de tank. Wisse zelf ook. Zoals zoveel jongeren in de afgelopen decennia heeft hij in de tank gespeeld.

Gemeente moet tank onderhouden

Onlangs werd een akte uit 1961 ontdekt waaruit blijkt dat de gemeente niet de eigenaar van de tank is, maar hem ooit in bruikleen heeft gekregen. In die clausule staat ook dat de gemeente de tank goed moet onderhouden, omdat-ie anders geveild moet worden.

Dat onderhoud is de afgelopen jaren niet goed geweest. Maar na de renovatie, die volgend jaar januari start, komt daar volgens Wisse verandering in. "Er is een plan gemaakt om de tank iedere twee jaar een opknapbeurt te geven. Daar is ook geld voor."

