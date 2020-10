Nipte meerderheid SGP-fracties voor benoeming vrouwelijke wethouder

Statenfractievoorzitter Joan van Burg wil er niet veel over kwijt aan de telefoon. "Dit kunnen ze in Schouwen-Duiveland beslissen. Om mijn mening is niet gevraagd. Iedereen moet er professioneel mee omgaan."

Op de vraag wat zijn mening dan wel is en of hij de eerste vrouwelijke SGP-wethouder van Nederland, Paula Schot, ook gefeliciteerd heeft zegt Joan van Burg: "Ik heb tegen Paula Schot gezegd dat ze welkom is, lokaal moeten ze besluiten wat ze besluiten." Op de herhaalde vraag of hij haar daarbij ook gefeliciteerd heeft zegt Van Burg nadrukkelijk: "Ik heb haar welkom geheten!"

Paula Schot uit Zierikzee wordt de eerste SGP-wethouder van Nederland (foto: Omroep Zeeland)

Duidelijk wordt dat veel SGP-ers terughoudend zijn over deze kwestie. Zo wil fractievoorzitter Henk Keurhorst van SGP Kapelle zijn mening er niet over kwijt. "Ik sta daarbuiten en laat mij daar niet over uit."

'Het regeerambt komt de man toe'

Andere SGP-ers doen dat wel. Bijvoorbeeld fractievoorzitter van de SGP in Middelburg, Paul Moens. "Op grond van ons beginselprogramma dat gebaseerd is op de Bijbel komt het het regeerambt de man toe. Ik vind dat we door een vrouw te benoemen de Bijbel loslaten en dat is het fundament van de SGP. Een huis zonder fundament wordt een zwak bouwwerk."

Over dit punt wordt verschillend gedacht maar ik hecht aan het hoofdkostwinnerschap van de man." Marcel van den Bosse, raadslid SGP/CU Veere

Uit alle reacties blijkt dat een nipte meerderheid van de SGP-fracties voorstander is van de benoeming van Schot als wethouder. Johnny Lukasse, fractievoorzitter van de SGP/CU in Goes bijvoorbeeld. "Ze hebben gezocht naar de meest capabele kandidaat. Ik denk dat ze daar prima past. Ik denk ook dat dit proces verder zal gaan, maar ik denk niet dat we deze discussie met de buitenwacht moeten voeren."

Sam Verhelst van de SGP in Terneuzen is het daarmee eens. "Ik heb er geen waardeoordeel over. Het gaat erom dat we de beste mensen op de beste plek hebben." Fractievoorzitter Gijsbrecht Gunter van de SGP/CU in Borsele ziet als een kwestie van tijd. "Vanuit mijn rol als fractievoorzitter is dit een logische stap in het geheel. Over tien jaar zal er veel meer veranderd zijn."

'Niet op zoek geweest naar vrouw'

Voor de SGP-fractie op Schouwen-Duiveland, die de vrouwelijke kandidaat-wethouder naar voren schoof, gaat het om de kwaliteiten. "Wij werden overvallen toen onze wethouder vertrok. En met nog anderhalf jaar tot de verkiezingen moest er iemand anders komen. Wie stapt daar in? Wij zijn niet op zoek geweest naar een vrouw, maar naar iemand die capabel is." aldus fractievoorzitter Florus van der Paauw.

Raadslid Marcel van den Bossen van de SGP/CU in Veere volgt die onderbouwing, maar wil ook dichtbij de beginselen van de partij blijven. "Als er voldoende mannen zijn dan moeten we dat zo houden. Ik hecht wel aan het hoofdkostwinnerschap van de man. Maar als de kwaliteiten van haar beter zijn dan vind ik het goed. Als er geen betere mannen zijn dan zij het zo."

Cor van de Woestijne van de SGP op Noord-Beveland heeft er iets minder moeite mee. "Het is prima en we gaan er op dezelfde manier mee om als een mannelijke wethouder."

In het partijbeginsel van de SGP staat in de volgende twee artikelen uitgelegd waarom de man en niet de vrouw in aanmerking komt voor een bestuursambt. Artikel 7: Gods Woord leert dat man en vrouw krachtens de scheppingsorde een eigen specifieke, van elkaar onderscheiden roeping en plaats hebben ontvangen. In deze orde is de man het hoofd van de vrouw. [...] Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen miskent, is revolutionair en moet krachtig worden bestreden. Artikel 10: De opvatting van het vrouwenkiesrecht voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven, strijdt met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. [...]

Lilian Janse was in 2014 de eerste vrouwelijke SGP-er die fractievoorzitter werd in Vlissingen. Ze juicht de benoeming van Schot toe. "De SGP groeit mee met haar tijd dus het is een goede ontwikkeling dat er nu een vrouwelijke wethouder komt, maar op dit punt verschillen we binnen de SGP nou eenmaal van mening."

Fractievoorzitter Artwin Otte van de SGP in Reimerswaal staat niet te juichen en wil vasthouden aan het beginselprogramma. "Ik vind het jammer dat er gekozen is voor een vrouwelijke kandidaat vanwege de beginselen van de partij. Waarbij ik geen oordeel heb over de afwegingen van de fractie op Schouwen-Duiveland."

Bestuur niet vooraf geïnformeerd

Ook Kees van Burg, voorzitter van het Zeeuwse SGP-bestuur is duidelijk in zijn opvatting. "Ik had het sjiek gevonden als wij als bestuur vooraf geïnformeerd waren. Als provinciaal bestuur bestuur hebben wij geen zeggenschap noch verantwoording over het besluit. We kunnen er wel iets van vinden en dat vinden we ook, maar het heeft geen meerwaarde om dat in de openbaarheid te brengen. Wel vraag ik mij af hoe dit uiteindelijk uitpakt in Schouwen-Duiveland."

Fractievoorzitter Florus van der Paauw van de SGP op Schouwen-Duiveland respecteert alle meningen. "Als je echt vindt dat vrouwen dit niet moeten doen, dan heb ik daar respect voor. Daar kan je ook niet over discussiëren, dat voel je in je binnenste. Dat voel je in je hart."

Hij wijst erop dat het in de zorg en het onderwijs vrij normaal is dat vrouwen uit SGP-kring posities innemen en trekt dit door naar bestuurlijke functies. "In elke partij heb je dit soort scheurmomenten, maar ik hoop wel dat ze (aankomend wethouder Paula Schot, red.) beoordeeld wordt op haar daden en niet op haar vrouw-zijn."

Lees ook: