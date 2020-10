Nadine en Dylan kunnen verhuizen naar het tiny house dorp in Renesse

Nadine Kooij (22) uit Dirksland en Dylan Adelaar (24) uit Burgh-Haamstede vallen onder die gelukkige starters. Voor de huisjes was namelijk veel animo, zegt Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland die de tiny houses verhuurt. "De dorpsraad bleef maar zeggen dat er vraag was naar woningen voor starters. We besloten een experiment te starten en een informatieavond te organiseren. Daar kwamen honderd mensen op af", zegt hij.

Dylan en Nadine waren al een tijdje op zoek naar een huurhuis op Schouwen-Duiveland. "Toen we dit project voorbij zagen komen waren we meteen enthousiast. We zijn met zijn tweeën, dus voor ons hoeft het niet zo groot", zegt Nadine. "We waren al even aan het zoeken, maar vonden nog niet iets naar ons zin. Dit was dat wel meteen. Dan schrijf je je in en is het duimen of je wordt ingeloot", zegt Dylan.

Deel voor starters, deel voor recreatieondernemers

Van de 24 tiny houses, zijn er veertien voor starters en tien voor recreatieondernemers die ze kunnen gebruiken als tijdelijke huisvesting voor medewerkers. Ze zijn 45 vierkante meter, hebben een keuken (met apparatuur), badkamer en slaapkamer. "Alles is ingericht, inclusief vloer. Dat krijg je in een standaard huurhuis niet. Het voordeel is dus dat ze alleen hun eigen meubels mee moeten nemen en zo zonder veel extra kosten de woning kunnen betrekken", zegt Van der Wel.

Op dit moment wonen Nadine en Dylan nog bij hun ouders. Nadine: "Ik heb sinds augustus in Brouwershaven werk gevonden. Ik woon nu al praktisch samen met Dylan bij zijn ouders. Echt spannend vinden we het niet om samen te gaan wonen. Het is een bijzondere plek en daar kijken we wel naar uit." Beide zijn fanatieke voetballers, dus op een betere plek dan een voormalig voetbalveld konden ze niet gaan wonen. "Af en toe een balletje trappen hier zou wel leuk zijn. De bal zit al in de verhuisdoos", lacht Dylan.

Een tiny house is een kleine verplaatsbare woning van maximaal vijftig vierkante meter. Het heeft wat weg van een luxe stacaravan, maar is er echt op ingericht om permanent bewoond te worden. Een ander verschil met een stacaravan is dat tiny houses vaak duurzaam zijn. De meeste hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak en zijn gemaakt van duurzame materialen.

De huurders mogen er maximaal vijf jaar wonen. "We willen de woningen voor starters behouden. Over vijf jaar ziet het leven van deze starters er weer heel anders uit. Zij kunnen dan doorgroeien en wij kunnen een nieuwe starter een kans geven", zegt Marco van der Wel. De huisjes zelf kunnen vijftien jaar blijven staan op het voetbalveld. Daarna kunnen ze volgens Van der Wel in een andere kern ingezet worden, mocht daar een tijdelijk huisvestingsprobleem zijn. Of ze kunnen verkocht worden, om bijvoorbeeld als mantelzorgwoning te worden gebruikt.

Nog meer tiny houses?

Het project in Renesse is een succes. Vanuit verschillende plaatsen waar Zeeuwland actief is als verhuurder zijn al vragen gekomen of daar ook het plaatsen van tiny houses mogelijk is. Daarover is Van der Wel volop in gesprek. Hij sluit dan ook niet uit dat er nog meer tiny house dorpen bijkomen, de vraag is alleen nog waar.