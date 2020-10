Kamerlidmaatschap Joba van den Berg uit Goes hangt aan zijden draadje

Joba van den Berg in de Tweede Kamer (foto: Omroep Zeeland)

Als er vandaag verkiezingen gehouden zouden worden, zou het CDA volgens de Peilingwijzer van de NOS en de Universiteit Leiden, een combinatie van de opiniepeilingen van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar, tussen de dertien en vijftien zetels krijgen. Ondanks die voorspelling is Van den Berg blij met haar plaats op de lijst. "Het is belangrijk dat het CDA zorgt voor een goede balans en dat ook regio's goed vertegenwoordigd zijn", aldus het Kamerlid.

Oliemensje

Van den Berg hoopt ook na maart het 'oliemensje' voor Zeeland te mogen zijn in het CDA. "Ik blijf me graag inzetten dat zorg beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft. Juist ook in de regio's", voegt zij daar aan toe. Joba van den Berg zit sinds de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in de Kamer.

Patricia van de Vijver, de fractievoorzitter van het CDA in Sluis, staat op de 42ste plek op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen (foto: Twitter)

Een andere Zeeuw op de lijst van het CDA is Patricia van de Vijver uit Sluis. Zij is momenteel actief als gemeenteraadslid voor het CDA in de gemeente Sluis. Naast Van den Berg en Van de Vijver staat er nog een geboren Zeeuw op de lijst. Hugo de Jonge, geboren in Bruinisse, is lijsttrekker van de christendemocraten. Hij won in juli de lijsttrekkersverkiezing van Pieter Omtzigt, die op de tweede plaats staat.

De Jonge is in 1977 in Bruinisse geboren als zoon van een dominee. Toen hij twee was verliet het gezin Zeeland. Vijf jaar later keerde het gezin weer terug, dit keer in Zaamslag. Daar woonde de huidig vicepremier en minister voor Volksgezondheid uiteindelijk tot zijn vijftiende jaar.

Lucille Werner

Verder zijn er opvallende verschuivingen aan de top van de CDA-lijst ten opzichte van vier jaar geleden. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer staat pas op de zevende plaats. Eerder dit jaar deed zij nog een gooi naar het lijsttrekkerschap van de partij en vier jaar geleden stond zij op de tweede plaats. Een opvallende kandidaat in de top tien is Lucille Werner. De voormalig presentatrice van Lingo staat op de tiende plek.

