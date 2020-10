Zoveel geeft jouw gemeente uit aan kunst en cultuur

Cultuureducatie in Hulst: 54 cent per jaar per inwoner (foto: Omroep Zeeland)

Middelburg springt er met name uit als het gaat om geld voor podiumkunsten en bibliotheken. Maar Schouwen-Duiveland geeft het meeste geld per inwoner uit aan musea en Terneuzen het meeste aan kunst- en cultuureducatie.

Kies je tabel

De cijfers zijn afkomstig van de Zeeuwse gemeentebesturen. Goes en Noord-Beveland hebben over 2019 geen opgave gedaan. Omroep Zeeland heeft de bedragen per culturele begrotingspost (en het totaal) omgerekend naar inwoner. Kies in onderstaande grafiek met behulp van de tabbladen een andere begrotingspost.

Het is een bekende klacht van centrumgemeenten dat zij de lasten voor cultuur moeten dragen (dure schouwburg en dure andere voorzieningen) en dat de kleine plattelandsgemeenten ernaast er wel van profiteren, maar er niets of weinig aan meebetalen.

Theater en bibliotheek

Voor Middelburg lijkt dat op te gaan. Het stadsbestuur betaalt voor iedere inwoner 37,30 per jaar aan de podiumkunsten (theater) en nog eens 34,25 aan de bibliotheek. Dat zijn de hoogste bedragen voor deze sectoren van Zeeland. Samen met de andere culturele kostenposten komt het op 149,17 per jaar per inwoner. Vergelijk dat met Veere: 7,36 voor podiumkunsten en 12,34 voor bibliotheken.

Musea

Als het gaat om geld voor musea stelt men in het gemeentehuis te Zierikzee het grootste budget per inwoner ter beschikking: 36,29. In Reimerswaal is het slechts 1,01 voor de musea.

Cultuureducatie

Terneuzen heeft het grootste budget per inwoner waarmee kunst- en cultuureducatie wordt geboden, namelijk 23,54. Vergelijk dat met buurgemeente Hulst. Daar werd in 2019 in totaal slechts 15.000 euro uitgegeven aan cultuureducatie, volgens de opgave aan het CBS. Dat is omgerekend 54 cent voor iedere Hulstenaar, het minste van alle Zeeuwen.