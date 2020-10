Etmaalcijfer corona: 122 nieuwe besmettingen

(foto: Omroep Zeeland)

Met achttien besmettingen staat Middelburg op de tweede plaats, Hulst met dertien op de derde plaats en daarna komen Goes met twaalf en Schouwen-Duiveland met elf besmettingen.

In Tholen werden acht nieuwe coronagevallen geteld, in Vlissingen, Reimerswaal en Borsele elk zeven. In Sluis waren het er dit keer vijf, in Noord-Beveland en Veere ieder vier en in Kapelle twee. In het afgelopen etmaal zijn geen Zeeuwen overleden aan de gevolgen van het virus, ook is er niemand opgenomen in het ziekenhuis.

Voortschrijdende week

Onderstaande grafiek laat de zevendagenlijn zien, ook wel de voortschrijdende week of de rollende week genoemd. Iedere dag zijn de nieuwe besmettingen van de zeven laatste dagen bij elkaar opgeteld. Zo zie je de ontwikkeling op langere termijn en kijk je niet meer naar incidentele fluctuaties.

In enkele regio's daalde de lijn in de afgelopen dagen, maar hij gaat nu weer overal omhoog.