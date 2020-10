Terneuzense wethouder weg vanwege aan-z

Wethouder Paula Stoker (foto: Input Output Fotografie)

Stoker was sinds 2018 wethouder van Terneuzen. In die functie was zij ook voorzitter van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van aan-z. Die welzijnsorganisatie is al jaren onderwerp van gesprek in de gemeente vanwege het salaris van de directeur die onder het bewind van Stoker is aangesteld. Dat salaris is volgens de Terneuzense oppositie veel hoger dan bij een organisatie als aan-z hoort. Directeur André van der Windt verdient bijvoorbeeld meer dan de directeur van Veiligheidsregio Zeeland, terwijl dat - volgens hen - een grotere en complexere organisatie is dan aan-z.

Stoker zegt teleurgesteld te zijn dat zij haar functie moet neerleggen. "Ik heb me met alles wat in mijn vermogen ligt ingezet voor de belangen van Terneuzen. Het was een dynamische en leerzame periode", schrijft zij in een verklaring.

Aan-z

Aan-z is de organisatie voor (kortdurende) jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening, welzijn en de uitvoering van de Wmo voor de gemeente Terneuzen. Daarnaast heeft aan-z ook een welzijnsaanbod voor meerdere gemeenten in België.

