Loods in Hulst omgebouwd tot enorm griepprikcentrum (foto: Omroep Zeeland)

Het was al vroeg druk bij de loods. Mensen stonden keurige in rijen tussen de dranghekken te wachten op hun beurt. "We zijn nu halverwege de dag, maar we verwachten wel een hogere opkomst te hebben dan andere jaren", aldus huisarts Saskia Stitzinger. De opkomst in Hulst bleek inderdaad hoger dan andere jaren. Drie uur vóór de eindtijd was de huisartsenpraktijk al door de voorraad griepprikken heen.

Voor zowel de patiënten als de huisartsen zelf was de nieuwe setting even wennen. Bekijk in de onderstaande video hoe de dag verliep...

"We merken dat mensen toch voorzichtiger zijn in deze gekke tijd", aldus huisarts Stitzinger. "Het coronavirus maakt mensen er wel bewust van dat virussen overdraagbaar zijn. De griep is natuurlijk ook een virus en daar waar mensen kunnen, willen ze zichzelf beschermen. En voor corona hebben we nog geen vaccin, maar voor de griep wel."

"Baat het niet, dan schaadt het niet hè", reageert een man die zojuist zijn prik heeft gekregen. "Ik denk wel dat het een klein beetje meer weerstand geeft hoor." Een mevrouw van tachtig vult aan: "Het is voor mij de eerste keer in tachtig jaar. Nu in de coronatijd dacht ik dat het verstandig was."

Eva de Schipper nam een kijkje in het griepprikcentrum in Hulst.