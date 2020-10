De Napoleonschuur staat al ruim 200 jaar onder aan de dijk bij Scharendijke (foto: Omroep Zeeland)

De schuur is al jaren in zeer slechte staat en zou eigenlijk in februari al gesloopt worden, maar op aandringen van meerdere partijen in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland werd de sloop van het gebouw uitgesteld. Nu krijgt Boei dus de kans om het pand toch weer in oude glorie te herstellen.

De erfgoedvereniging denkt dat zij de schuur na de opknapbeurt weer kunnen exploiteren. Wat zij precies met de schuur gaan doen, is nog niet bekend. Wel heeft de gemeente besloten dat er in ieder geval niet meer in gewoond mag worden.

Napoleonschuur in Scharendijke alsnog gered van de ondergang (foto: Omroep Zeeland)

Boei heeft al tientallen gebouwen in Nederland van de sloop gered. De vereniging krijgt nu drie jaar de tijd om een bestemming te vinden en de schuur op te knappen. Lukt dat niet in die drie jaar, krijgt de gemeente op 1 januari 2024 de sleutels weer terug een gaat de schuur alsnog tegen de vlakte.

Als eerste gaat Boei nu subsidie aanvragen om de Napoleonschuur wind- en waterdicht te maken zodat de schade aan de schuur niet nog groter wordt. Daarna gaan ze op zoek naar een bestemming voor het pand.

