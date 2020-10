Wantrouwen, schaamte... dossier Zanddijk leidt tot fikse woorden

In gesprek over de plannen met de Zanddijk in Yerseke. (dec 2019) (foto: Omroep Zeeland)

Het mag allemaal niet baten: aanpassen en aanpakken van de huidige Zanddijk in Yerseke was het en blijft het.

De huidige weg is één van de gevaarlijkste wegen van Zeeland. Er wordt al jaren gepraat over wat er met de weg moet gaan gebeuren. Het aanpassen en aanpakken van de huidige Zanddijk is wat het provinciebestuur nu voorstelt. Die gaat ook over de weg.

Wantrouwen

Dinsdagavond vergaderde de raad over de Zanddijk. Een meerderheid van elf raadsleden stemde na een ruim drie uur durende discussie uiteindelijk in met het voorstel van de provincie: dus aanpakken en aanpassen van de huidige weg. Er gaat nu ook een brief met die strekking richting het provinciebestuur.

Alle insprekers pleiten voor een andere aanpak: een nieuwe weg, met nieuwe aansluitingen. Oud-wethouder Martien van Overloop is één van hen. "Ik heb me altijd afzijdig gehouden na mijn actieve periode. Maar het gaat niet goed met de raad. Er is wantrouwen vanuit de burgers. Ze vinden het gekozen voorstel van de provincie geen ontsluiting, maar afsluiting."

Koos van Gastel is een andere inspreker. Hij komt uit Kruiningen en werkt in de weg- en waterbouw. "Er wordt gekozen voor halve oplossingen. Bent u langs geweest bij de bewoners van de Zanddijk? Laat hen niet zitten met een hoofdpijndossier."

'Levenslange straf'

Het meest emotioneel was Wil Meijer, bewoner van de Zanddijk. "We dachten hier een mooie toekomst te hebben. Een levenslange straf wordt het. We leven al jaren in onzekerheid: moeten we weg? We hebben onze burgemeester alleen indirect ontmoet: alleen via de wijkagent, die polshoogte kwam nemen. Dit is achterkamertjespolitiek."

'Pap is gestort'

Die term neemt ook Ton Verbree, die spreekt namens de ondernemers, in de mond. "De pap is al gestort. In achterkamertjes is het geregeld. Je ruilt toch geen gammele auto voor een andere gammele auto. Waarom niet wat langer kijken naar de mogelijkheden?"

René Reijngoudt, inwoner van het gehucht Kaasgat: "We hebben twee jaar ellende voor de boeg. Kies wijs, kies rood." (zo wordt de variant met een nieuwe weg en nieuwe aansluiting genoemd, red.)

De discussie over weg naar Yerseke loopt al meer dan tien jaar. De huidige Zanddijk is een smalle, kronkelige weg waar regelmatig ernstige verkeersongelukken plaatsvinden. In een aantal gevallen kwamen er auto's naast de dijk terecht. Ook moeten fietsers en zware vrachtwagens van mosselbedrijven in Yerseke dezelfde kronkelige Zanddijk delen, wat gevaarlijke situaties oplevert.

De insprekers krijgen steun van twee partijen. Andries Jumelet (CU) gaat het verst. Hij verscheurt letterlijk de brief met daarin steun voor het voorstel van de provincie. "Wat is dit voor gekkigheid? Wij waren in meerderheid altijd voor een nieuwe weg? We schamen ons voor de brief. Toon lef en daadkracht." VVD'er Thea Laban sluit zich daarbij aan: "Geld speelt grotere rol dan veiligheid. Wij doen niet mee met de brief."

Andere partijen, een meerderheid van de raad, zien het anders. Daniel van Iwaarden (SGP): "Zonder steun van het Rijk is het aanleggen van een nieuwe weg niet haalbaar. En het Rijk steunt het niet, ook financieel niet. We moeten blij zijn dat het provinciebestuur de Zanddijk zo hoog op het lijstje heeft staan."

'Deze optie is realistisch'

Wethouder Bot: "Laten we duidelijk zijn: er wordt hier niet besloten over de aanleg van een weg. Er wordt alleen om een advies richting provincie gepraat. Deze optie is realistisch."

Tijdens een eerdere vergadering pleitte Andries Jumelet (CU) ervoor extra tijd te nemen om zo extra geld bijeen te zoeken voor de duurdere aanpak van de gevaarlijke Zanddijk in Yerseke. Dat voorstel haalde het toen ook niet. De gemeenteraad van Reimerswaal stuurt nu een brief richting de provincie dat ze instemmen met het aanpakken en aanpassen van de huidige Zanddijk. De uiteindelijke beslissingen is aan Provinciale Staten. Die stemt zes november over dit voorstel.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (foto: Omroep Zeeland)

De Zanddijk is een politiek beladen dossier. Eerder vergaderde Provinciale Staten ook al over de Zanddijk en toen in het bijzonder over de positie die provinciebestuurder Jo-Annes de Bat in het dossier inneemt. Twee ondernemers in de gemeente Reimerswaal en een advocaat uit Goes verwijten de gedeputeerde belangenverstrengeling.

Broer

De Bat had wel gemeld dat er een 'ver familielid' van hem in de buurt van één van de voorgestelde tracés woont, maar zweeg over grond van zijn broer rond dat tracé. Commissaris van de Koning Han Polman startte daarop vorige maand een vooronderzoek naar het handelen van De Bat, maar concludeerde toen toen dat er geen aanleiding was voor een vervolgonderzoek naar de integriteit van de gedeputeerde.

