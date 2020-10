'Havens North Sea Port doorstaan corona en Brexit'

North Sea Port krabbelt uit crisis door corona en Brexit. (foto: Omroep Zeeland)

Schalck doet zijn uitlating aan de vooravond van het jaarlijkse NSP-Havencongres. Dit keer geen volle zaal in het Scheldetheater in Terneuzen, zoals afgelopen jaren, maar een digitale bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen.

'Een klap'

De directeur van North Sea Port noemt de achteruitgang van elf procent op zich natuurlijk geen goede zaak. "Het is een klap, laten we daar niet flauw over doen. Maar in vergelijking met andere sectoren valt het mee." Schalck doelt daarmee onder meer op de luchtvaart, die grotendeels stil ligt en waar al vele banen verloren zijn gegaan.

Tweede coronagolf

Schalck verwacht niet dat de tweede coronagolf die nu in Europa is losgebarsten het resultaat nog negatief beïnvloedt. "Bedrijven zijn nu veel beter voorbereid. Tijdens de eerst golf gingen fabrieken helemaal dicht. Die hebben zich nu aan de situatie aangepast, zodat ze nu toch door kunnen werken. Ik ga er vanuit dat we hier over een aantal jaren zonder veel kleerscheuren uitkrabbelen."

Beter dan andere havens

Schalck signaleert dat de havens van North Sea Port in Zeeland en Gent het beter doen dan andere havens in Nederland. "We zijn heel sterk op de overslag van voeding, fruit en fruitsappen. Mensen blijven toch eten; is het niet in een restaurant, dan wel thuis. Ook droge bulk zoals ertsen, kolen, graan en schroot blijven heel goed gaan."

De oliesector is zwaar getroffen nu luchtvaart en transport deels ingestort zijn, maar North Sea Port is minder afhankelijk van de aan- en afvoer van olieproducten dan bijvoorbeeld de haven van Rotterdam.

Hoewel er dus verschil is tussen Nederlandse havens onderling, doen Nederlandse en Belgische havens het sowieso beter dan hun collega's in Zuid-Europa. "Hebben wij een achteruitgang van elf procent, in Zuid-Europa heeft men te maken met een achteruitgang van 25 tot dertig procent."

Volgens Schalck komt dat omdat landen als Spanje en Italië zwaar getroffen zijn door de coronapandemie, die zorgt voor een behoorlijke werkloosheid.

Brexit

North Sea Port heeft wel te maken met de handel met het Verenigd Koninkrijk en dus met de Brexit. De Britten hebben de Europese Unie in januari dit jaar officieel verlaten, al geldt er tot 1 januari 2021 een overgangsperiode om nieuwe handelsverdragen op te stellen tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.

Maar volgens Schalck heeft dat maar beperkte invloed op de cijfers van zijn North Sea Port. "De Britse economie draait momenteel heel slecht. Was dat beter geweest, dan was onze achteruitgang in overslag uitgekomen op tien in plaats van elf procent."

