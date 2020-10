'Blinde vlek' Reimerswaal krijgt als laatste een wandelnetwerk

De Yerseke Moer, hier met koereiger, maakt ongetwijfeld deel uit van het wandelnetwerk (foto: Caroline M.)

Het wandelnetwerk bestaat uit aaneengesloten paden met een totale lengte van tussen de 100 en 150 kilometer. Het is vergelijkbaar met het fietsknooppunten systeem en werkt dus ook via bordjes met nummers. Mensen kunnen aan de hand van die nummers hun eigen route uitstippelen.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland begon vijftien jaar geleden in de Zak van Zuid-Beveland met de aanleg van het eerste wandelnetwerk. Reimerswaal is de laatste gemeente. Volgens Caroline Geluk van de stichting was dat nog "een blinde vlek" in de provincie.

Wandelaars moeten nog wel even geduld hebben, waarschuwt Geluk. "We starten volgend jaar met de voorbereidingen. We moeten eerst bedenken hoe de routes lopen. We trekken er twee jaar voor uit dus in 2022 moet het netwerk klaar zijn."

Inwoners worden betrokken

Bij het bepalen van de routes worden de inwoners betrokken. "Wij gaan dat niet verzinnen vanuit ons kantoor in Goes. Het moet ook komen van de bewoners. Die weten wat leuk is in de gemeente en waar de bijzondere plekjes zijn", aldus Geluk.

Langs de routes komen knooppuntpalen, borden, overstapjes, klaphekjes en twaalf panelen met informatie. Ook komt er een trekpontje of brug als dat nodig is.

Het aanleggen van het netwerk kost 107.000 euro. De helft van de aanlegkosten wordt betaald met Europese subsidie, de andere helft door de gemeente Reimerswaal.

