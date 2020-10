Sterke toename van corona in Zeeuws riool

Coronarestanten belanden in het riool (foto: LibreShot)

Dat blijkt allemaal uit de laatste watermonsters die vorige week zijn genomen en waarvan het resultaat vandaag bekend is gemaakt op het coronadashboard van de rijksoverheid. Het RIVM probeert met deze tellingen corona-uitbraken per regio te kunnen voorspellen.

Verviervoudiging

In de voorgaande week stond het Zeeuwse gemiddelde nog op 315 deeltjes per milliliter rioolwater, het gemiddelde in de laatste gemeten week komt uit op 1.197, dus bijna een verviervoudiging in zeven dagen. Het Nederlandse gemiddelde is gestegen naar 1.825 deeltjes.

Sint-Maartensdijk

Opvallend is dat de sterkste vervuiling met coronadeeltjes alleen waarneembaar is aan de randen van de provincie. In de rioolwaterzuivering van Sint-Maartensdijk zijn 3.557 deeltjes per milliliter afvalwater geteld. Het hoogste cijfer tot nog toe in Zeeuws afvalwater. Maar ook West-Zeeuws-Vlaanderen vertoont sinds kort een sterke toename: Retranchement komt tot 2.313 deeltjes.

De RWZI's van Westerschouwen, Sint-Maartensdijk, Hulst en Retranchement hebben nu waarden die boven het Nederlandse gemiddelde liggen.