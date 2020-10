De voordeur van de bus gaat volgende week weer open

Vanaf volgende week is het weer door de voordeur de bus in (foto: ANP)

Vanaf 2 november is het in- en uitstappen weer als vanouds in de bussen van Connexxion: instappen via de voordeur, uitstappen via de achterdeur. Door de schermen is er ook weer persoonlijk contact mogelijk met de chauffeur. Dat betekent dat reizigers ook weer een kaartje kunnen kopen.

Nadeel is wel dat het gratis reizen voor kinderen tot en met 11 jaar onder begeleiding van een volwassene vervalt. Zij moeten weer een kidsticket kopen bij de chauffeur.

Voor de veiligheid van de chauffeur kunnen passagiers niet op de stoelen op de eerste rij zitten. Ook is de aanduiding voor staanplaatsen iets naar achteren verplaatst, zodat reizigers in ieder geval 1,5 meter van de chauffeur staan. Het gebruik van een mondkapje in de bus blijft verplicht.