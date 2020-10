Paula Schot: 'Vrouw of man dat doet er niet toe, ze moeten capabel zijn'

In de huiskamer van Vlissings SGP-gemeenteraadslid Lilian Janse bespreken Paula Schot en zijzelf de ophef die beide dames over zich heen kregen maar ook de, volgens Janse, onterechte beeldvorming over de SGP-vrouw. "Er wordt een karikatuur geschetst van de SGP-vrouw en die wil ik bij deze weleens even wegnemen. Het zijn keihard werkende vrouwen buitenshuis. Zeker de generatie van Paula. Het zijn allemaal werkende vrouwen."

Janse was blij toen ze hoorde dat Paula Schot (27) werd voorgedragen als eerste vrouwelijke SGP-wethouder van Nederland. "Ik vind het fantastisch. Toen ik het hoorde dacht ik: nu ben ik gelukkig niet meer de enige." Omgekeerd deelt Schot die mening wel maar ze wil vooral één ding benadrukken. "Of ze nou man of vrouw zijn, waar ze ook vandaan komen dat doet er niet toe. Ze moeten capabel zijn en het zelf willen."

Ze stappen misschien wel wat eerder in het huwelijksbootje dan menigeen maar ze werken allemaal." Lilian Janse over de beeldvorming van de SGP-vrouw

Schot, die na morgen aangeduid mag worden als wethouder Schot wil over de verdeeldheid die haar kandidatuur oplevert verder weinig kwijt. "Ik ben SGP'er, ik weet hoe de achterban in elkaar zit, maar voor mij is het gewoon een mooie uitdagende nieuwe baan."

Janse wil tot slot nogmaals benadrukken dat de beeldvorming over de SGP-vrouw echt moet veranderen al geeft ze, met een knipoog, toe dat er wel iets van klopt. "Ja vanaf een jaar of twintig stappen ze misschien wel wat eerder in het huwelijksbootje dan menigeen maar ze werken allemaal."

