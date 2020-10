Nieuwe coronatestlocatie Hulst geopend, aantal Zeeuwse tests moet worden verdubbeld

De overdekte testlocatie in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Begin november wordt nog een nieuwe testlocatie geopend in Sint-Maartensdijk en dan is de Zeeuwse spreiding volgens Ilona Schinkelshoek van de GGD in orde. Het aantal tests moet binnen twee maanden wel omhoog. "We zitten nu rond de 1.000 per dag, maar dat aantal moet eind december naar 2.000." Dit komt mede door het nog steeds oplopende aantal coronabesmettingen in Nederland.

De GGD gaat daarom de komende tijd de grotere testlocaties, in Goes en Vlissingen, uitbreiden. Op deze plekken zijn meer medewerkers waardoor er meer mensen tegelijkertijd kunnen worden getest. Ook worden de openingstijden van deze locaties verruimd. Daardoor is het binnenkort ook op veel plekken mogelijk om je 's middags te laten testen.

Overdekt

De testlocatie in Hulst is de eerste overdekte plaats in Zeeland waar tests worden afgenomen. In de voormalige Opslag 6 van Morres rijden automobilisten, net als op de andere locaties, door de testtraat om hun slijm af te staan. Volgens de GGD ideaal, omdat op andere locaties alleen tentjes staan die vooral bij harde wind voor problemen kunnen zorgen.