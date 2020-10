Coronacrisis gaat vrij geruisloos voorbij aan bouwsector

In het Scheldekwartier van Vlissingen wordt nog volop gebouwd (foto: Astrid Wiessner)

Volgens Martijn van Sabben (Bouwbedrijf Fraanje en voorzitter van Bouwend Zeeland) is de bouwsector na een eerste aarzeling weer goed op gang gekomen en zijn de opdrachten nog gewoon op peil. Salomon van Belzen (Bouwbedrijf Braber) beaamt dat. "Het was schrikken. Je weet niet wat je overkomt. Er kwam ineens niks meer binnen." Binnen zijn bedrijf werd er direct na de uitbraak gedacht over het nemen van maatregelen. "Maar eer dat zover was, kwam alles snel weer op gang en de markt herpakte zich en binnen drie weken was het weer terug naar normaal."

Dat wil niet zeggen dat de bouwsector helemaal geen last heeft van de coronacrisis. Want de sector moest zich volgens Van Sabben wel aanpassen. Zeker op de bouwplaatsen. "En extra maatregelen, brengt extra kosten met zich mee. Maar we konden doorwerken dus de situatie is onvergelijkbaar met bijvoorbeeld de horeca."

Regels soms niet praktisch

Een van de maatregelen was bijvoorbeeld dat bouwvakkers niet samen naar het werk konden rijden. Die regel is inmiddels aangepast, maar verder geldt dat ook op de bouwplaats coronaregels nageleefd moeten worden. Al is dat niet altijd even praktisch en soms gewoon niet mogelijk, geeft Van Belzen toe. "Als je met zijn tweeën een bouwtekening moet bekijken, lukt dat niet op anderhalve meter afstand."

Regels

Maar volgens beide heren wordt niet moedwillig de hand gelicht met de regels. Integendeel. En dat hoeft ook helemaal niet. En gebeurt het toch, dan loopt iemand altijd kans om bij een controle betrapt te worden op het niet naleven van de regels.

Van Belzen verwacht voor de toekomst wel een wijziging in de opdrachten. Hij merkt dat nu al. "Er zijn meer mensen die denken aan een tweede huisje of die het overgehouden vakantiegeld besteden aan hun eigen huis in verband met het thuiswerken."

Ziekteverzuim

Hij heeft vertrouwen voor de toekomst en dat geldt ook voor Van Sabben. Al schuilt er volgens hem nog wel een gevaar in het ziekteverzuim. Hij merkt dat met name elders in het land. "Daar moeten mensen thuisblijven omdat ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt met corona. Daar hebben bouwbedrijven last van. Soms valt een halve ploeg weg en dat levert dan vertraging op."

Coronacrisis gaat vrij geruisloos voorbij aan bouwsector