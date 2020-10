Geëmotioneerde Van Heukelom over vrouwelijke SGP-wethouder: 'Dit doet mij echt veel pijn'

"Ik weet het niet", Van Heukelom moet even slikken. Op de vraag of het hem raakt antwoordt hij: "Ja, het doet mij heel veel pijn als je mensen en jongeren spreekt die je aanhouden en zeggen: 'Wat moeten we nu? Waar moeten we nu naartoe en waarom wordt onze stem ontnomen?'"

Van Heukelom werd in 1986 voorzitter van de SGP-jongeren afdeling. Onder zijn leiding werd de eerste SGP-jongerendag georganiseerd. In 1987 werd hij lid van de Provinciale Staten Zeeland en in 2003 werd hij lid van de Gedeputeerde Staten. In 2015 nam hij afscheid.

Politicoloog dr. Hans Vollaard herkent die emotie. Volgens hem wordt dat door een deel van de SGP-achterban ook echt zo gevoeld. Vollaard schreef eerder het boek over 100 jaar SGP. Hoewel de SGP verdeeld is over de positie van vrouwen verwacht hij dat er komende jaren meer vrouwen namens de SGP bestuurlijke functies zullen gaan bekleden.

"Er is altijd een groep geweest die hierop tegen was. Maar in de jaren tachtig werden er peilingen bij de SGP-achterban gehouden en toen al voorzag een meerderheid dat vrouwen lid zouden gaan worden van de partij en politiek actief zouden worden."

Volgens Vollaard heeft de uiteindelijke verandering niet zozeer met emancipatie te maken, maar met verandering van de tijd. "Vrouwen werden maatschappelijk actief en er is altijd theologische discussie geweest of vrouwen wel in de politiek actief mogen zijn. Maar als ze maatschappelijk actief zijn en die groep wordt groter, dan komt de vraag: waarom niet in de politiek?"

Voormalig gedeputeerde George van Heukelom (SGP)

Dat er verdeeldheid is bleek eerder al uit een rondgang langs de Zeeuwse SGP-fracties. Hoewel Zeeland breed zich een nipte meerderheid van voorstanders aftekent is dat op Schouwen-Duiveland nog maar de vraag. Voormalig gedeputeerde Van Heukelom vertegenwoordigt qua denken een groot deel van die achterban en bij hen zit het diep.

"Onze partij wordt afgebroken dus dit kan gevolgen gaan hebben. Dat die discussie plaatsvindt is niet vreemd en een gevolg van deze tijd, maar ik houd wel mijn hart vast. Bid maar, roepen ze dan. Maar voor kwalijke zaken kun je niet bidden. Het doet mij echt veel pijn."

Politicoloog Hans Vollaard ziet vooral een positieve kant aan het hele verhaal. Hij denkt dat dit juist nieuwe stemmen op kan leveren van christelijke kiezers op midden rechts. "Het zou zomaar kunnen dat mensen denken: hè hè, nu vrouwen duidelijk actief zijn stem ik op die partij."

