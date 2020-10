Axelse Marie-Paule ziet Hongkong weer tot leven komen

Marie-Paule Herman aan de wijn in 'haar' restaurant in Hongkong (foto: Marie-Paule Herman)

In Hongkong gaat het weer de goede kant op, vertelt Marie-Paule vanuit een luidruchtige ruimte. Ze klinkt opgewekt. "Vanaf vrijdag mogen we weer 6 personen aan een tafel ontvangen. En de bars mogen weer tot 02.00 uur 's nachts open. Beetje bij beetje begint het weer normaal te worden. In november komt er nog meer versoepeling."

"Mensen vinden het wel spannend en zijn voorzichtig. Hier wordt de temperatuur gemeten van klanten, ook moeten gegevens worden achtergelaten.

Verschrikkelijk

Afgelopen zomer was alle horeca dicht in Hongkong, net als nu in Nederland "Daar werden we heel creatief van. Maar het belangrijkste is om positief te blijven." Natuurlijk denkt Marie-Paule nu ook weer aan die zomerperiode. Als de besmettingen nu toenemen bestaat de kans dat alles weer op slot gaat. "Maar in Hongkong was het nooit zo erg als in Europa. Het is verschrikkelijk om te horen hoeveel mensen zijn overleden daar. Hier zijn het 88 doden."

Eind november neemt Marie-Paule een weekje vakantie. Omdat het kan én mag.

Marie-Paule Herman uit Axel woont en werkt in Hongkong en blijft creatief positief