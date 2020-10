'Haal tegels uit de tuin en laat planten groeien'

Herfstzonnetje in natuurgebied Den Inkel (foto: Ria Overbeeke, Waarde)

De natuurorganisaties hebben de koppen bij elkaar gestoken. Met het stuk dat zij hebben geschreven, getiteld 'Zeeuwse Natuurambitie', moeten de Zeeuwen aan de slag. "We moeten er allemaal aan denken", klinkt het.

Inzet van iedereen

Of je nu in de stad of een dorp woont, een stuk land bij een boerenbedrijf of een tuintje hebt: iedereen kan een steentje bijdragen, vindt Robbert Trompetter van de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). Maar dat moet eigenlijk niet letterlijk een steentje zijn: "Je zou een paar tegels uit de tuin kunnen halen en daar planten laten groeien. Het vraagt inzet van iedereen. "

De organisaties denken ook groter dan dat: ze willen meer aanleg van bossen en rond dorpen en wijken moet meer aandacht zijn voor de natuur. Dat moet de komende tien jaar gerealiseerd worden. "Dan kunnen we de negatieve trend ombuigen in herstel."

Over tien jaar

Trompetter hoopt dat in 2030 de Zeeuwse natuur weer is opgekrabbeld. "Hopelijk zien we dan meer grashommels, mussen in de tuin, steenuilen tussen het groen, patrijzen die weer op de akkers lopen, in de avonden laagvliegers en meer broedende bontplekplevieren."

De Zeeuwse natuurambitie is een plan van Het Zeeuwse Landschap, IVN Natuureducatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en ZMf. Vandaag werd het stuk aangeboden aan gedeputeerde Anita Pijpelink in een online bijeenkomst.

Organisaties: iedereen kan de Zeeuwse natuur helpen