Corona leidt nog niet tot meer ziekmeldingen, maar cijfers zijn 'verraderlijk'

Opvallend in Zeeland is dat sommige bedrijfstakken het goed doen in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Zo scoort de industrie in Zeeland met een netto verzuimpercentage van 4,1% bijvoorbeeld het beste van alle provincies (gemiddelde: 4,8%). Ook de bouwnijverheid scoort met 4,0% het beste van alle provincies (gemiddelde: 4,7%).

Zeeland toch gemiddeld

Doordat Zeeland een wat groter aandeel heeft van bedrijfstakken met een hoger verzuimpercentage, zoals de zorg, komt het totale verzuimpercentage in Zeeland toch uit rond het gemiddelde in Nederland van 4,2 over de periode tussen juli 2019 en juni 2020.

In dit onderzoek zijn 16.252 werknemers en 866 werkgevers uit Zeeland meegenomen. Van die 866 werkgevers zijn 858 MKB bedrijven met in totaal 13.685 werknemers en 8 grootzakelijke bedrijven met in totaal 2567 werknemers. Dit is 9,9% van het totale aantal werkenden in Zeeland Bron: Human Total Care

Toch is er geen reden tot gejuich, de arbodiensten noemen de cijfers verraderlijk. "Een aantal doelgroepen heeft het zwaar en uitputting ligt op de loer. Staar je als werkgever dus niet blind op de gemiddelde cijfers, onderliggend is er wel degelijk iets aan de hand."

Grote verschillen beroepsgroep

Zo zijn er grote verschillen per beroepsgroep. In de zorg is het verzuim hoog en in de horeca is het verzuim juist laag. Dat is logisch te verklaren: als een horecabedrijf weken dicht is, komen er ook geen ziekmeldingen binnen.

Pieken en dalen

Daarnaast zijn er pieken en dalen te zien door de maanden heen, zegt medisch directeur van HumanTotalCare, Jurriaan Penders. "Van een piek in maart 2020, volgde vanaf april een drastische daling tot beneden het normale niveau. Vanaf begin september stijgt het aantal ziekmeldingen weer, hoewel deze trend jaarlijks te zien is."

Psychische klachten

Zorgen zijn er vooral als het gaat om ziekmeldingen door psychische klachten. "In maart was er veel verzuim door psychische klachten, de onzekerheid was enorm groot. In de zomer waren dat er juist minder. Voor de komende periode wordt verwacht dat somberheid kan gaan opspelen bij mensen. De dagen worden korter en mensen zitten veelal de hele dag thuis."

Thuiswerken minder gezond?

Op de vraag of thuiswerken nou minder gezond is dan naar je werk gaan, is geen eenduidig antwoord te geven volgens Jurriaan Penders. "Fysiek zou ik zeggen ja, het is minder gezond. Mensen bewegen veel minder. Mentaal is het ingewikkelder. Enerzijds ervaren sommige mensen juist minder stress doordat ze niet in de file staan bijvoorbeeld. Anderzijds is het geen verbinding hebben met collega's niet goed voor veel mensen."

Het is erg lastig in te schatten wat de effecten van de coronacrisis op lange termijn zullen zijn. "We weten vanuit de eerste coronagolf dat psychische klachten vaak pas later optreden, De inschatting is hoe dan ook, dat we de effecten nog lang zullen merken."