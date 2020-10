Zeeuwen denken aan creatieve oplossingen om feestdagen te vieren

Het is bijna november, het wordt eerder donker. Normaal de tijd van het jaar waarop mensen langzaam maar zeker na gaan denken over de feestdagen. Dat is dit jaar niet anders, maar het vieren van de feestdagen ligt wel een stuk ingewikkelder.

Kwalijk

Joop Mul heeft het persmoment op televisie gezien van Mark Rutte en Hugo de Jonge. "Ik vind dat ze niet durven te zeggen dat we geen feestdagen hebben met z'n allen. Dus dat je alleen thuis zit." En dat neemt hij de ministers kwalijk. "Ik had een betere planning verwacht, maar dat heb ik de afgelopen zeven maanden niet meer gezien van de Nederlandse Staat."

Mul zal de feestdagen wel vieren, maar een stuk soberder dan normaal. Zijn kinderen wonen in het buitenland en heeft hij al een tijd niet gezien. "Normaal zijn we altijd met de hele familie samen tijdens Kerstmis, maar dit jaar niet. Het zal wel iets worden met facetimen en gezamenlijk koken of iets gezelligs maken. Zo lossen we het wel op."

In Goes maken de mensen zich nog niet druk om de feestdagen. (foto: Omroep Zeeland)

En zo zijn er meer mensen die het jammer vinden, maar wel aanpassingen doen. "Ik had er tot nu toe niet over nagedacht maar ik hoop dat het tegen december voorbij is. Anders wordt het lekker thuis zitten met het eigen gezin en dan komt het ook goed", zegt Peter de Punder uit Goes. Normaal gesproken viert de familie het kerstfeest uitbundig met zo'n dertien tot twintig man. "Dit jaar gaat dat 'm niet worden. We gaan gewoon afwachten wat het ons brengt."

Even doorzetten

Ook Betsie Zuidhof wil even afwachten wat er de komende weken gaat gebeuren. "We hebben er nog niet zo over nagedacht, maar we moeten gewoon even doorzetten." Het zou jammer zijn als de feestdagen in het geding komen, maar mevrouw Zuidhof laat zich niet uit het veld slaan. "Dan maken we er gewoon wat van, ik ga er geen probleem van maken."

Hoe een leuke kerst er binnen de beperkingen uitziet, is voor iedereen anders, maar veel Zeeuwen proberen er in ieder geval iets van te maken op zijn of haar eigen manier.