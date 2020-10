GGD: 'Virus wijdverspreid, grote kans dat je iemand tegenkomt die besmet is'

Het is niet meer te achterhalen waarom er op welke plekken veel besmettingen zijn, zoals bijvoorbeeld op Tholen of in Terneuzen. "Dat lukte nog toen we tien besmettingen op een dag hadden, maar nu zijn het er tegen de honderd", zegt epidemioloog Carolien Koop van de GGD Zeeland. In alle delen van de provincie en onder alle leeftijdsgroepen komen besmettingen voor. "Het zit overal."

Het virus zit nu overal" Carolien Koop, epidemioloog GGD Zeeland

De kans om iemand tegen te komen die besmet is door de hoge cijfers groot. Koop: "Het betekent dat je een groot risico loopt, dat als je contacten hebt, die mogelijk besmet zijn." Mensen kunnen al besmettelijk zijn zonder voordat zij verkoudheidsverschijnselen krijgen.

Stijging besmettingen afgelopen zes weken (foto: Omroep Zeeland)

De weekcijfers laten zien de stijging van het aantal besmettingen afvlakt. "Maar de groei zet wel door", zegt epidemioloog Koop, "En dan kun je ook op het punt komen dat de ziekenhuizen overspoelen, dat er veel mensen overlijden. De groei is wel langzamer, maar het staat niet stil."

Voordeel in Zeeland

In Zeeland ligt het aantal besmettingen per honderdduizend inwoners lager dan in andere zwaarder getroffen regio's zoals Rotterdam. De signaalwaarde, de alarmbel die aangeeft dat te veel mensen tegelijk ziek worden, ligt op 7 per 100.000 inwoners. Landelijk ligt de signaalwaarde 8,5 keer hoger, in Zeeland 4,5 keer.

Zeeland kan door de aangescherpte maatregelen sneller uit de hoge cijfers komen. "In die zin is dat positief. Het zal korter duren om weer onder de signaalwaarde te komen", zegt Carolien Koop, "dat zagen we in de eerste golf ook, het was hier sneller onder controle dan landelijk."

Zoveel mogelijk thuis blijven, contacten beperken, afstand houden en handen wassen blijft noodzakelijk, benadrukt Koop: "Hoe extremer je je aan de regels houdt, hoe sneller de cijfers dalen." Zij vindt de komende week spannend: "Helpen de maatregelen voldoende? We hopen op een krimp."

De corona-teststraat in Oostburg achter het ziekenhuis Zorgsaam (foto: Omroep Zeeland)

De etmaalcijfers van Zeeland (van dinsdag op woensdag) laten een lichte daling zien van het etmaal ervoor. Namelijk 94 nieuwe besmettingen in plaats van 122 een dag eerder. Dat blijkt uit de Corona Locator, die zich op zijn beurt baseert op het dashboard van de Rijksoverheid. Door een storing konden niet alle besmettingaantallen verwerkt worden.

Ziekenhuis

Er zijn in het laatste etmaal drie Zeeuwen met corona in het ziekenhuis opgenomen, namelijk een inwoner van Schouwen-Duiveland, Hulst en van Goes.

De meeste besmettingen waren de afgelopen 24 uur op Schouwen-Duiveland (achttien) in Hulst (zeventien), Goes en Tholen (elk dertien) en in Terneuzen twaalf. Alle andere gemeenten bleven dit keer (ruim) onder de tien.

Voortschrijdende week

Het waren weliswaar wat minder besmettingen, maar op de iets langere termijn (zeven dagen) is er in Zeeland nog steeds een stijgende lijn waarneembaar. Hieronder de grafiek van de voortschrijdende week per regio. Omdat daarin telkens naar het totaal van de afgelopen zeven dagen wordt gekeken, voorkom je incidentele fluctuaties.