200 matrassen en tv's gedoneerd aan het goede doel

Robbert van de Graaf deed namens de organisatie van het cruiseschip afgelopen zaterdag een oproep bij Omroep Zeeland om de 200 matrassen en wat tv's op korte termijn gratis af te halen. "Er kwamen zo veel reacties! Misschien wel 200!" Daar zat ook het Rode Kruis bij, precies waar Van de Graaf op hoopte. "Zij hadden het beste verhaal en het is een heel goed doel."

Controle door de douane

Hoewel het uitladen van de matrassen snel gaat, komt er daarna een kink in de kabel. De douane heeft gezien dat er veel spullen van het schip af gaan en wil de zaak controleren. Uren later dan verwacht komen de matrassen (en zo'n zes tv's) alsnog naar de kant. Waar Cor Bos van het Rode Kruis geduldig staat te wachten. "We zijn er blij mee, vooral ook omdat de matrassen een goede bestemming krijgen. We konden ze zelf niet gebruiken, omdat ze te klein zijn voor de bedden die we klaar hebben staan, maar nu gaan ze via de Zeeuwse Stichting Burkina Faso naar dat Afrikaanse land."

De 200 matrassen gaan naar Burkina Faso (foto: Omroep Zeeland)

Het Rode Kruis wilde de bedden onder meer gebruiken voor de behandeling van coronapatiënten. "Tijdens de eerste golf hebben we zorghotels ingericht", legt Bos uit. "Mogelijk moeten we daar binnenkort weer bedden voor leveren, dus we hadden de matrassen goed kunnen gebruiken. Er zijn ook nog steeds matrassen nodig."

Niet alleen voor Zeeland

Vanwege het afblazen van evenementen krijgt het Rode Kruis minder geld binnen, terwijl de afgelopen tijd, vanwege de pandemie, juist meer geld moet worden uitgegeven. Daarom worden de tv's verkocht. Het Rode Kruis is namelijk blij met alles wat ze krijgen. Cor Bos is dan ook tevreden. "We zijn een internationale organisatie, we doen het niet alleen voor Zeeland of Nederland, dus als we ook in een ander land kunnen helpen, doen we dat graag!"