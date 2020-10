Motte gevonden aan de Trekdijk in Middelburg

Tekening van een mottecomplex door Paul Becx (foto: Omroep Zeeland)

Op de plek waar het kasteel in de middeleeuwen stond, ligt nu een leeg grasveld. "Ik ga niet precies aanwijzen waar het is, want dan gaan er van het weekend allemaal schatgravers aan de gang en dat moeten we niet hebben", zegt Bernard Meijlink van de WAD. Maar dat er iets gestaan heeft, is zeker. "Daar heeft op een vliedberg een kasteeltje gestaan", zegt de archeoloog wijzend naar het grasveld. "En daarvoor heeft een grote boerderij gestaan van een ambachtsheer."

Het mottekasteeltje aan de Trekdijk is bij lange na niet het enige mottecomplex in Zeeland. Alleen op Walcheren zijn er al ongeveer tweehonderd. Daarvan zijn nog negentien vliedheuvels, zoals een motte tegenwoordig genoemd wordt, te zien. "We hebben wel een paar keer al een mottecomplex opgegraven", aldus Meijlink. Bij die opgravingen hopen de archeologen vooral dat zij het grote boerenerf kunnen vinden, omdat daar het dagelijks leven zich afspeelde. "Dat hopen we in kaart te brengen", voegt de archeoloog toe.

Onder dit veld aan de Trekdijk ligt het mottekasteeltje (foto: Omroep Zeeland)

De WAD verwacht dat ze dat erf aan de Trekdijk niet zullen opgraven. "Hoop is er altijd, maar ik vrees dat die onder de snelweg terecht is gekomen", aldus Meijlink. Die daar optimistisch aan toe voegt: "Al hebben we ook sporen van activiteiten aan deze kant van de berg gevonden."

Het boerenerf vinden of niet, het betekent sowieso het definitieve einde van dit kasteeltje. "Wat wordt opgegraven, is eigenlijk voor altijd weg", legt Meijlink uit. "Alleen je documenteert het goed." Vondsten die de WAD uit de grond haalt, worden later bekeken door specialisten. Meijlink: "En die specialisten kunnen ons dan weer vertellen wat die mensen vroeger aten en hoe oud ze zijn geworden, maar ook hoe de veestapel eruit zag en hoe ze woonden."

Toch haalt de archeoloog deze spullen met wat pijn in het hart uit de grond: "Als het niet weg hoeft, laat je het liggen." Al denkt Meijlink niet dat er met dit mottekasteeltje veel historische waarde verloren gaat. "Dit is al een aangebroken mottecomplex en we zitten aan de rand", verduidelijkt hij. "Dus je waardeert het en dan zeg je: 'Nou, dit kan wel weg'."