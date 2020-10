Boa's handhaven coronaregels strenger: 'Maar waarschuwen is ook handhaven'

De afspraak die minister Grapperhaus en de voorzitters van de veiligheidsregio's hebben gemaakt zorgt wel voor verandering in het werk van Zaman en zijn collega's. "We gaan meer rondrijden, controleren en optreden waar dat nodig is. Maar waarschuwen is ook handhaven. Als waarschuwen niet genoeg blijkt maken wij een rapportage op van onze waarnemingen. Die gaat naar onze juristen en zij beslissen of er een waarschuwende brief uitgaat of dat er gelijk een boete wordt opgelegd", zegt Sander Zaman.

Boa Sander Zaman en zijn collega wandelen op de markt van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Als Zaman en zijn collega overdag surveilleren in winkelcentra, in winkelstraten en op markten is handhaven niet of nauwelijks nodig. 's Avonds is het drukker omdat er dan groepsvorming door jongeren ontstaat. "De jeugd is niet het probleem, maar wel onze belangrijkste doelgroep. Ik ben ook jong dus ik snap ze, maar er zijn wel regels waar wij ons aan moeten houden."

Samen komen we er wel uit

"Wij komen gelukkig ook bijna nooit agressieve personen tegen. Soms is iemand minder blij, maar daar ga je gewoon een goed gesprek mee aan en dan begrijpen ze het wel. We attenderen hen erop dat ze nog even moeten doorpakken en dan komen we er samen wel uit", aldus Zaman.