Goedemorgen! Corona, mottekasteeltje en matrassen

Het is goed mogelijk dat jij iemand kent met corona, of iemand die het heeft gehad. Het coronavirus heeft zich namelijk onder alle leeftijdsgroepen in onze provincie verspreid. Dat zegt de GGD Zeeland, die met het huidig aantal besmettingen nauwelijks meer bron- en contactonderzoek kan doen.

Maar het leidt vooralsnog niet tot meer ziekmeldingen in Zeeland. Toch is er geen reden tot gejuich, de arbodiensten noemen de cijfers verraderlijk. "Een aantal doelgroepen heeft het zwaar en uitputting ligt op de loer. Staar je als werkgever dus niet blind op de gemiddelde cijfers, onderliggend is er wel degelijk iets aan de hand."

(foto: Omroep Zeeland)

Bij archeologische opgravingen aan de Trekdijk in Middelburg zijn resten van een zogenaamd mottekasteel gevonden. Dat waren (voornamelijk) houten burchten die op een aangelegde heuvel werden gebouwd. Het gebied werd door archeologen van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) onderzocht voordat begonnen wordt met de aanleg van een industrieterrein op die plek.

Matras

Als een geoliede machine werden 200 matrassen in de haven van Vlissingen van cruiseschip Star Pride gehaald door de bemanning. Elke paar seconden schoof er een matras naar buiten, net zo lang tot het bootje dat ze naar de wal moest vervoeren, vol lag. Het cruiseschip wordt verbouwd en daarom werden de overbodige matrassen aan het Rode Kruis geschonken.

Oosterscheldekering (foto: Anneke van den Dries, Oost Souburg)

Het weer

Vanochtend is het relatief rustig want het is vrijwel overal droog met opklaringen, maar de bewolking neemt vanuit het westen wel weer toe. En vanmiddag gaat het af en toe regenen, later vanmiddag en vanavond kan het vrij druilerig zijn met regen en motregen. Maximum opnieuw rond 12 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.