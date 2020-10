In dit Afrikaanse land slapen ze binnenkort op cruiseschipmatrassen

Stichting LafiLabumbu (foto: Jaap van Landegent)

Star Pride ondergaat een flinke transformatie: het wordt doormidden gezaagd en 26 meter langer gemaakt. Ook worden de suites opgeknapt en komen er nieuwe verblijven bij. Daarom wilde de eigenaar de tweehonderd matrassen doneren: ze zijn slechts een jaar oud en weggooien, is zonde, was de gedachte.

Te klein

Het Rode Kruis wilde de matrassen overnemen, om te gebruiken op bedden die op dit moment al in een opslag staan. Maar de matrassen bleken te klein. In samenwerking met Stichting Burkina Faso is besloten de matrassen naar het Afrikaanse land te sturen. Volgens Jaap van Landegent van de stichting komen ze daar goed van pas. "Ze worden onder de arme mensen verdeeld. Die hebben geen goed matras."

Van Landegent reisde zelf af naar Burkina Faso om kleding uit te delen in de arme wijken. "Je slaapt op een matras dat eigenlijk geen matras mag heten. Je slaapt eigenlijk op de grond. Een douche is er niet, dus je hebt een emmertje water waar je je 's ochtends even op kunt frissen. En op de markt 's ochtends wordt een vuurtje gestookt, waar vlees op wordt gebakken. Je ziet er ook veel ongedierte, dus je slaapt niet echt rustig."

Slapen op een goed matras

"Slaap is heel belangrijk voor mensen, een goed matras draagt daaraan bij. Wij transporteren de vrachtwagen waar de matrassen in gaan. Per schip gaan ze naar een plek in de buurt van Ivoorkust en vanaf dat punt wordt de vrachtwagen naar Ouagadougou gereden."

De ogen van Van Landegent beginnen te twinkelen wanneer hij vertelt dat hij de vrachtwagen, net als destijds met de kleding, eigenlijk zelf naar de eindbestemming wil rijden. "Als die mogelijkheid er is en als de gezondheidssituatie het toelaat. Dat is mijn wens."

