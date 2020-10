Zeeland draait mee in top van Nederland qua familiebedrijven

Familiebedrijven doen het goed in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Want familiebedrijven zijn niet zo groot, maar bij elkaar wel goed voor een kwart van de bedrijfsomzet in Nederland en verschaffen werk aan bijna 30 procent van het aantal werknemers in ons land. En familiebedrijven worden doorgaans ouder, zijn dus een stabiele factor in onze economie. De gemeente Sluis heeft met 31 procent familiebedrijven het hoogste cijfer in Zeeland en is nummer zeven in Nederland.

Ranglijst

Maar ook Reimerswaal en Veere staan hoog op de Nederlandse ranglijst, respectievelijk op de twaalfde en de negentiende plaats. De doorsnee Nederlandse gemeente heeft 22 procent familiebedrijven. In Zeeland zitten alleen Middelburg en Vlissingen onder dat percentage.

Het CBS heeft de familiebedrijven in Nederland onder de loep gelegd op verzoek van de Tweede Kamer. Een familiebedrijf is een bedrijf waarbij de leden van één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft en formeel betrokken zijn bij het bestuur ervan. Hoe groter het bedrijf, hoe minder vaak het een familiebedrijf is, blijkt.

Het omzetaandeel van familiebedrijven is met 43 procent dan ook het grootst onder bedrijven met minder dan 50 werkzame personen. Bij bedrijven met meer dan 250 werkzame personen realiseren de familiebedrijven 13 procent van de omzet.