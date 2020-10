Corona hakt er flink in op de arbeidsmarkt, niet eerder zoveel nieuwe WW-uitkeringen

De horeca heeft het zwaar te verduren dit jaar, ondanks een mooie zomer. (foto: Omroep Zeeland)

De bloeiende economie kwam in maart abrupt tot stilstand door de intelligente lockdown vanwege de uitbraak van het coronavirus. Horeca en musea gingen op slot, sommige winkels sloten vrijwillig hun deuren, evenementen werden afgelast, reizen werd afgeraden en zoveel mogelijk thuiswerken werd het devies.

Enorme impact

Dit had een enorme impact op de arbeidsmarkt. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen was nog nooit zo hoog als in april 2020. Banen gingen, al dan niet tijdelijk, verloren. Veel flexwerkers - mensen met een tijdelijk, oproep- of uitzendcontract - werden ontslagen. Ook veel zzp'ers zagen de ene na de andere klus geannuleerd worden en hun inkomsten verdwijnen.

De cijfers op een rij: In Zeeland had bijna een derde van alle werknemers in mei 2020 een flexibel contract (30 procent).

Het aantal openstaande online vacatures daalde met 31 procent tot gemiddeld 2.790 vacatures per week in de periode van week 12 tot en met 35.

De vraag naar economische en administratieve beroepen is bijna gehalveerd (-45 procent).

Ook bij de commerciële beroepen deed zich een afname voor (-41 procent).

Zeeland wist te profiteren van een mooie zomerperiode, waardoor het verlies van vacatures in de dienstverlenende beroepen bleef steken op -28 procent.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen steeg in maart direct met 69 procent.

Het effect van de coronamaatregelen was in april nog sterker. Toen namen de nieuwe uitkeringen in Zeeland met 57 procent toe ten opzichte van de maand ervoor. Bron: UWV

Jongeren tot 27 jaar zijn het hardst geraakt door de coronacrisis. In de periode maart tot en met augustus was het aantal WW-aanvragen in deze leeftijdsgroep bijna drie keer hoger dan in 2019. Jongeren worden snel en hard geraakt, doordat ze vaak met flexibele contracten werken in sectoren die veel of zelfs alle omzet verloren, zoals de horeca en detailhandel.

Zorg komt handen tekort

Er zijn nog altijd sectoren met een nijpend tekort aan personeel. De Zeeuwse arbeidsmarkt is zelfs krapper dan landelijk. Zo heeft de zorgsector - de sector met de meeste banen - een tekort aan vakvolwassen helpenden, verzorgenden, fysio- en ergotherapeuten en medisch specialisten. En er zijn door de coronacrisis nog meer mensen nodig, zoals medewerkers van teststraten, medewerkers bezoekersdiensten en medewerkers bron- en contactonderzoek.

De zorg komt handen tekort. (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels laat de arbeidsmarkt alweer de nodige tekenen van herstel zien. Maar de gedeeltelijke lockdown en andere maatregelen, zoals het tijdelijk sluiten van de horeca, hebben bij veel bedrijven en werknemers gezorgd voor inkomstenverlies. Dit heeft geleid tot een snel oplopende werkloosheid, maar de effecten van corona zijn lang niet altijd meteen zichtbaar in de statistieken.

Steunmaatregelen eindig

Al heel snel heeft de Nederlandse overheid met het inzetten van steunmaatregelen werkloosheid nog (tijdelijk) kunnen voorkomen. Maar deze maatregelen zijn wel eindig. Er zullen bedrijven zijn die nu nog overeind staan, maar het uiteindelijk toch niet redden met alle gevolgen van dien, concludeert het UWV. Met name als grote bedrijven failliet gaan of moeten reorganiseren kunnen de effecten groot zijn.

Welke beroepen zijn hot, en welke not: In augustus 2020 heeft UWV in kaart gebracht welke beroepen sinds de coronacrisis nog goede baankansen bieden en in welke beroepen de kansen (sterk) zijn afgenomen. Kansrijke beroepen: Veel ICT-beroepen (zoals BI-specialisten/data-scientists en systeemontwikkelaars), maar ook zorgberoepen (zoals verpleegkundigen en verzorgenden IG) en technische beroepen (zoals elektriciens, glasvezelmonteurs en tekenaars). Minst kansrijke beroepen: Administratief-financiële beroepen (zoals administratief medewerkers), beroepen in de cultuursector (zoals bibliotheekmedewerkers) en beroepen in de dienstverlening, evenementen en reizen (zoals reisleiders). Bron: UWV

De effecten van corona op de arbeidsmarkt zijn in 2021 en de jaren erna nog voelbaar. Het CPB verwacht dat de werkloosheid volgend jaar landelijk oploopt tot 5,9 procent. Maar als er weer een lockdown komt, kan de economie volgend jaar verder krimpen en loopt de werkloosheid op tot 8,5 procent.

Blijven leren

De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Een leven lang leren en ontwikkelen is daarom belangrijk voor werknemers, stelt het UWV. Blijven investeren in de loopbaan en kennis en vaardigheden op peil houden. Maar ouderen en lager opgeleiden investeren relatief minder in scholing. En dat geldt ook voor veel flexwerkers. Dit vergroot het risico dat ze de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen.