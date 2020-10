Sluis doet dringend beroep op eigen inwoners: koop lokaal

Ondernemers uit de promotievideo (foto: Gemeente Sluis)

De campagne 'We zien je hier graag' die in juni van start ging, richtte zich in eerste instantie op mensen van buiten de regio. Met name om Belgen naar Sluis te trekken nadat de grenzen die door de coronacrisis gesloten waren, weer opengingen.

De economie moet wel draaien, dat zal toch vooral van onze eigen inwoners moeten komen." Ilse de Smit van de gemeente Sluis

"Gezien de huidige coronamaatregelen is dat niet meer gepast", zegt Ilse de Smit van de gemeente Sluis. "Maar de economie moet wel draaien, dat zal toch vooral van onze eigen inwoners moeten komen." De Sluise economie loopt door corona zware klappen op.

De pakketbezorger is voor iedereen bekend

De Smit zal niet beweren dat mensen niet al lokaal kopen, maar het kan beter. "Ik denk dat we allemaal het busje wel kennen wat aan huis komt voor een online aankoop."

Sluis ziet liever dat mensen hun boodschappen, kleding en andere aankopen in de eigen gemeente halen. De Smit: "Ik denk dat we dat wel moeten nastreven. Want alleen zo kunnen we met elkaar de regio sterk houden."

Om de campagne, met nieuwe focus en slogan 'We zien je hier graag, hart voor lokaal', een nieuwe boost te geven, heeft de gemeente samen met ondernemers uit de streek een promotievideo gemaakt.

In de video geven verschillende ondernemers - van winkelier tot theateruitbater en restauranteigenaar - een geel hart door en vertellen ze wat de gemeente Sluis te bieden heeft.

