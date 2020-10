Middelburger veroordeeld voor voorbereiden terroristische handelingen

Gerechtshof Den Bosch (foto: OZ)

In de praktijk hoeft de man niet terug de gevangenis in, omdat de tijd dat hij in voorarrest zat van de straf wordt afgetrokken. Het hof kiest daarvoor omdat een nieuwe gevangenisstraf de gedragsverandering van de man negatief zou beïnvloeden.

Tijd vermist

In 2013 was de man enkele maanden vermist. Hij zou in die periode in Syrië hebben deelgenomen aan een trainingskamp van een terroristische organisatie. Hij werd in oktober 2016 aangesproken in Duitsland tijdens een controle in de trein, toen hij op weg was naar Boedapest. Via de zogenaamde Balkanroute wordt vaker gereisd door Syriëgangers. Omdat zijn naam nog bekend was bij de autoriteiten is de man aangehouden en enkele weken later overgeleverd aan de Nederlandse justitie.

Eerder sprak de rechtbank Zeeland-West-Brabant de man vrij. Hem was toen ten laste gelegd dat hij een poging had gedaan om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Dat kon volgens de rechtbank niet bewezen worden. In hoger beroep heeft het OM de tenlastelegging daarom gewijzigd in het plegen van voorbereidingshandelingen.

Wapentraining

Het hof vindt dat er genoeg bewijs is om de man te veroordelen voor het plegen van de voorbereidingshandelingen. De man zou op het trainingskamp in Syrië onder andere wapentraining hebben gekregen. En leerde de Arabische taal.

Uit de zoekgeschiedenis van zijn computer blijkt daarnaast dat hij websites bezocht en filmpjes keek met radicale inhoud.

Gedragsverandering

De persoonlijke omstandigheden van de man zijn ook meegewogen bij het bepalen van de straf. De man heeft psychische problemen waarvoor hij wordt behandeld. Hij lijkt een gedragsverandering doorgemaakt te hebben en meer inzicht te hebben in zijn handelen.

Landelijk Steunpunt Extremisme

Naast de een proeftijd van drie jaar, heeft het hof ook een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd. Zo moet de man zich gedurende de proeftijd melden bij de reclassering, een behandeling volgen voor zijn psychische problemen en verblijven in een instelling voor begeleid wonen. Hij wordt ook begeleid door het Landelijk Steunpunt Extremisme zolang de reclassering dat nodig vindt.