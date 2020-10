Hoe Milan Vader van 2020 alsnog een topjaar maakte

De afgelopen maanden was hij voor zijn sport vooral buiten de provincie te vinden. Nu, aan het eind van het MTB-seizoen, kijkt Vader terug op een heel bijzonder jaar. "Begin van het jaar begon al erg goed. Beter dan ikzelf had verwacht", zegt Vader. "Toen kwam de corona en was het voor iedereen even gek. Maar ik heb snel de knop omgezet."

Na twee dagen mokken zag hij in dat de coronaperiode een kans was om zijn techniek nog verder te verbeteren. Met succes, want toen het seizoen eenmaal weer begon was hij in topvorm. "Volgens mij ben ik heel goed uit die tijd uitgekomen en heb ik bijna alleen maar podium gereden. Ik ben supertevreden." Hij werd voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioen en pakte twee podiumplekken bij de wereldbekerwedstrijden in Tsjechië. "Ik realiseer me nu wel dat die prestaties echt heel speciaal waren."

Milan Vader in de trui van de Nederlands kampioen (foto: Orange Pictures)

Vader klopte al een tijd op de deur van de wereldtop, maar heeft mede door die podiumplaatsen nu een plekje opgeëist tussen de beste mountainbikers van de wereld. Dat ziet ook vijfvoudig Olympisch deelnemer en winnaar van mountainbike-goud van 1996 Bart Brentjens. "Hij is één van de besten van de wereld. Echt een toptalent dat zich nog steeds blijft ontwikkelen. De laatste twee jaar heeft hij een aantal hele mooie prestaties neergezet."

De Olympische Spelen in Tokio hadden dit jaar het hoogtepunt van Vader zijn seizoen moeten worden. De teleurstelling van het uitstellen van de Spelen was er niet lang bij Vader. "Ik word een jaartje ouder en op mijn leeftijd is een jaartje ouder een jaar sterker. Maar er zijn er ook bij voor wie dat niet geldt."

Goud op de Spelen

Automatisch zou je dan zeggen dat hij volgend jaar meer kans maakt op een goede prestatie in Tokio. Brentjens ziet nog meer voordelen. "Het parcours van deze Spelen is iets wat hij goed kan. Ik denk dat Milan straks de ervaring heeft om ook daar te gaan knallen." Vader: "Mijn grote doel is altijd een gouden plak op de Spelen geweest en als ik kijk naar dit jaar dan ben ik weer een stapje dichterbij."