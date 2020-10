Vier Zeeuwse bedrijven in online top 100

Het magazijn van Smulderstextiel.nl in Kapelle (foto: Smulderstextiel)

Bax Music uit Goes staat het hoogst, op nummer 22, met een omzet van ruim 115 miljoen euro in 2019. Online computerwinkel Alternate uit Tholen scoort met een omzet van 85 miljoen een 31ste plaats. Schoenenzaak Omoda uit Zierikzee staat vijf plaatsen lager (36) met zeventig miljoen euro.

Gouden toekomst

Nieuwe binnenkomer in de top 100 is Smulderstextiel.nl. Met een Nederlandse omzet van 24,4 miljoen euro in 2019 staan ze op plaats 100. Het bedrijf uit Kapelle verwacht dat de omzet komend jaar meer dan verdubbeld.

Eigenaar Mitch Smulders van Smulderstextiel zegt dat de toekomst voor het bedrijf er goed uitziet: "We gaan qua omzet richting de zestig miljoen. Net als bij sommige andere bedrijven groeit de online verkoop hard door corona. Er vertrekken dagelijks vier grote vrachtwagens vol met spullen naar klanten. Dat betekent ook dat we constant nieuw personeel nodig hebben. Inmiddels hebben we hier ongeveer 180 personeelsleden aan het werk."

Buiten top 100

Buiten de top 100 staan er nog drie Zeeuwse bedrijven in de lijst. YourSurprise uit Zierikzee is nummer 125 met een omzet van negentien miljoen euro. Het Vlissingse bedrijf Drankgigant.nl staat honderd plaatsen lager met achtenhalf miljoen euro. Nummer 233 is Drogist.nl uit Goes met een omzet van 8.300.000 euro