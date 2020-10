Drie jaar cel geëist voor dodelijk ongeluk Kats

Ongeluk op Deltaweg bij Kats (foto: HV Zeeland)

Op 2 juni reed de man, zonder geldig rijbewijs, op de Eerste Deltaweg (N256) met een bestelauto en kwam in de buurt van de Zandkreekdam door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. Daarbij werd een 21-jarige motorrijder uit Kloetinge frontaal aangereden. Deze overleed ter plekke.

De man zit sinds het ongeluk vast, omdat uit een blaastest bleek dat hij twee keer te veel had gedronken. In zijn auto werd een fles wodka gevonden. De man zou niet te hard hebben gereden tijdens het ongeluk.

'In shock een paar slokken genomen'

In de rechtbank zegt de verdachte zich niets meer te herinneren van het ongeluk. "Ik weet vanaf het moment van rijden uit Wemeldinge en beginstuk Deltaweg, tot ik de klap hoorde, niets meer. Toen ik besefte wat er was gebeurd en dat de motorrijder dood was, ben ik in de bus gaan zitten. Toen heb ik in shock een paar slokken uit een fles wodka genomen. Ik weet van het ongeluk niks meer." De officier van justitie gelooft die lezing niet en wees daarbij naar getuigenverklaringen dat de verdachte niet in de bus is gaan zitten, maar alleen naast de bus stond.

Ook zegt de verdachte geen telefoon tijdens het rijden gebruikt te hebben. "Ik kan me dat niet herinneren en me niet voorstellen... die lag altijd naast me." Ook daar gaat de officier van justitie niet in mee. "Ik vind bewezen dat de verdachte een mobiel vast had tijdens het ongeluk. Dat blijkt uit getuigenverklaringen en ook uit het slingeren."

De advocaat van de verdachte pleitte voor een mildere straf. Zij acht niet bewezen dat haar cliënt zijn telefoon vast had tijdens het ongeluk. De advocaat twijfelt ook aan de hoeveelheid alcohol die de Nieuwerkerker had gedronken voor het ongeluk.

'Samen zijn is niet meer'

De moeder en zus van het slachtoffer lazen een emotionele verklaring voor. "Het blijft stil voor altijd, door jou. Onze zoon was een oprechte, lieve en spontane jongen. Je bent een monster voor ons. Samen zijn is niet meer, dat heb jij ons ontnomen."

Al eerder in de fout

De 44-jarige Nieuwerkerker was in maart van dit jaar de fout ingegaan, waardoor zijn rijbewijs was ingevorderd. Tijdens een inhaalmanoeuvre schampte hij met een donkere SUV een Belgische auto. Toen de politie de man in het vizier kreeg en met zwaailichten achter hem aanreed, verhoogde hij zijn snelheid.

De politie vond het niet verantwoord de man in te halen, de snelheid liep op tot 200 kilometer per uur. Een dag later gingen politieagenten bij de man thuis kijken en troffen daar een SUV aan met deuken en lakschade. Het rijbewijs van de man werd toen ingevorderd.

Op 19 april werd de man in Wemeldinge ook aangehouden door de politie na een voorrangsfout. Toen werd hij betrapt zonder rijbewijs. "Dat deed ik wel vaker", verklaarde de verdachte.

In de week na het dodelijk ongeval plaatste de Provincie Zeeland nieuwe mottoborden en een snelheidsdisplay langs de Deltaweg om automobilisten te wijzen op gevaar. De Deltaweg is een van de drukste wegen van Zeeland en er gebeuren regelmatig ongelukken.

De rechtbank doet op 12 november om 12.30 uur uitspraak in deze zaak.