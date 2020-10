Aantal coronabesmettingen in Zeeland blijft stijgen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

In de rapportage van gisteren leek het aantal nieuwe besmettingen met 94 geregistreerde besmettingen lager dan honderd, maar dat kwam door een storing bij het RIVM. Daardoor werd een deel van de nieuwe besmettingen niet geregistreerd. Die besmettingen werden in de rapportage van vandaag wél meegenomen, waardoor het aantal nieuwe besmettingen fors hoger uitvalt: 150 nieuwe geregistreerde besmettingen.

Gemiddeld genomen over beide dagen zijn er in Zeeland per dag meer dan 122 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is in lijn met de dagen ervoor. In de rapportage van maandag werden 108 nieuwe besmettingen gemeld en in die van dinsdag waren het er 122.

Gemiddelde

Hoeveel nieuwe coronaregistraties zijn er in jouw gemeente? Omroep Zeeland heeft het gemiddelde van de laatste twee gemeten etmalen uitgerekend om een correct beeld van de situatie per gemeente te geven. Tholen en Hulst hebben met gemiddeld 17,5 nieuwe registraties per dag de koppositie.

Naast de verschillen van dag tot dag is het vaak nuttiger om te kijken naar het aantal nieuwe besmettingen over de afgelopen zeven dagen. Dat zevendagentotaal wordt ook wel rollende week genoemd. Met deze methode voorkom je dat je kijkt naar incidentele fluctuaties (bijvoorbeeld als gevolg van vertraagde registraties).

'Ernstig'

Voor Zeeland stond dat aantal begin van deze week op 583 nieuwe registraties in zeven dagen, met de rapportage van vandaag erbij staat het nu op 699. Daarmee zit Zeeland in de afgelopen zeven dagen op ruim 182 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Het risiconiveau van een regio gaat van 'zorgelijk' naar 'ernstig' wanneer als er in een week meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn. Daar zit Zeeland nu dus boven.

Om de regionale verschillen in kaart te brengen, geven we het zevendagentotaal in onderstaande grafiek voor vier delen van Zeeland weer. Je ziet dus per dag het totaalaantal nieuwe besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Voor alle vier de regio's geldt dat het zevendagentotaal flink gestegen is de afgelopen dagen.

Er zijn verder sinds de rapportage van gisteren vier ziekenhuisopnamen in Zeeland bijgekomen, namelijk in Hulst, Sluis, Tholen en Vlissingen. Een dag eerder werden er drie ziekenhuisopnamen gemeld, in Goes, Hulst en Schouwen-Duiveland. In Zeeland werden in de rapportages van gisteren en vandaag geen sterfgevallen gemeld van patiënten met het coronavirus.