Piet Bruinooge is terug in Zeeland, maar nog niet met pensioen

In de woonkamer van het vakantiehuis van Bruinooge en zijn vrouw in Wolphaartsdijk, eind dit jaar hopen ze in Middelburg te wonen, blikt de voormalig wethouder en burgemeester terug op zijn carrière. "Mijn ziel is altijd in Zeeland blijven wonen. We zijn pas vrij laat uit Zeeland vertrokken, toen ik 48 was. Maar de kinderen en kleinkinderen zijn hier wel gebleven en dan blijft het toch trekken."

Bruinooge stond aan de wieg van veel projecten. Hoewel er in die tijd een lange periode was dat er niet of nauwelijks gebouwd werd, kreeg hij als wethouder wel het één en ander van de grond. "Er zijn een aantal dingen waar ik aan bij heb kunnen dragen. Denk aan de Mortiere. Ik weet nog goed toen we de eerste grond kochten in de Mortiere dat de mensen van het gemeentelijk grondbedrijf zeiden: 'Wat doe je nou? We gaan failliet!' En als je nu weet tegen welke grondprijs we die eerste grond van tachtig hectare destijds kochten. Dat was vijftien gulden per vierkante meter."

Je moet als burgemeester boven de politiek staan

Maar er was ook een keerzijde. Tijdens zijn wethouderschap beleefde Middelburg zijn meest roerige politieke periode. Het waren de jaren onder leiding van burgemeester Spahr van der Hoek. Bruinooge was erbij toen Spahr plotseling de raadsvergadering verliet waarin uiteindelijk een motie van wantrouwen werd aangenomen en Spahr werd weggestuurd. Daar heeft Piet Bruinooge naar eigen zeggen van geleerd.

"Je kunt ook leren van hoe de dingen niet moeten. Het was een hele heftige periode en wat ik daaruit geleerd heb, is dat er een groot verschil is tussen wethouder zijn en burgemeester zijn. Als wethouder zit je aan het roer en ben je onderdeel van het politieke gebeuren. Als burgemeester moet je juist zorgen dat je boven dat politieke gebeuren staat. Om het even te vergelijken. Je moet van speler coach worden en dus niet in de val trappen om dingen zelf te willen doen."

Piet Bruinooge in 2000 als wethouder van de gemeente Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Bruinooge besloot dat te gaan doen. Hij solliciteerde op het burgemeesterschap van de gemeente Renkum en kreeg de baan in 2003. Hoewel hij in Middelburg zag hoe het niet moest, bleek dat in de praktijk toch een stukje lastiger. "Renkum was een politiek moeilijke gemeente. In de vier jaar dat ik daar zat heb ik drie verschillende colleges gehad. Maar uiteindelijk lukte het om wat ik geleerd had in de praktijk te brengen zodat de politiek toch zijn rol kon blijven vervullen."

En dat maakte hem klaar voor de grote stap. Burgemeester worden van een grotere gemeente. Het werd Alkmaar. Van een gemeente met 32.000 inwoners naar een stad met toen 100.000 inwoners. "Dat was een enorme uitdaging. Je kunt wel een beetje zwemmen maar je komt toch in het diepe terecht."

In de afgelopen jaren pakte Bruinooge in de gemeente de criminaliteit aan en ook de (illegale) prostitutie. Maar dat had een keerzijde. Zo werd zijn woning een tijd lang beveiligd vanwege bedreigingen door diezelfde aanpak. "Dat is buitengewoon vervelend maar je moet dat van je af laten glijden. En ik durf de stelling aan dat daardoor de stad en de regio een stuk veiliger geworden is."

Ik merkte ineens: hé het glijdt niet meer van mij af. Het komt binnen. " Piet Bruinooge over het neerleggen van zijn burgemeestersambt

En toen was daar dit jaar ineens het besluit om te stoppen. Voor velen misschien onverwacht, voor Bruinooge niet. "Ik merkte het vorig jaar toen we het EK Wielrennen in Alkmaar organiseerden. Ontzettend leuk maar net als met ieder evenement een hoop gezeur. En op een gegeven moment merkte ik: hé, het komt binnen in plaats van dat het van mij afglijdt. Dan moet je heel goed gaan nadenken: doe ik nou de goede dingen nog?"

Lichamelijke klachten

In zijn afscheidsbrief voor de inwoners van de gemeente Alkmaar benoemde Bruinooge lichamelijke klachten als één van de redenen. Volgens hem klopt dat, al wil hij er niet al te veel over kwijt. "Het heeft er alles mee te maken dat wanneer je ouder wordt er toch wat handicapjes komen."

De coronacrisis kwam daar nog eens overheen. Het was voor Bruinooge, die naast burgemeester ook voorzitter was van de veiligheidsregio, de druppel. Toch is hij blij dat hij zelf de keuze kon maken om te stoppen. Nu hij terug is in Zeeland wil hij van de kinderen en kleinkinderen gaan genieten, maar het besturen helemaal loslaten doet hij nog niet. "Het is eventjes gas terugnemen, maar bestuurlijk zou ik nog best wel wat willen doen. Dus de deur staat open!"