Zorgvacatures niet allemaal in te vullen door ontslagen werknemers in andere sectoren

Veel nieuwe handen zijn nodig in de ouderenzorg (foto: Omroep Zeeland)

De uitbraak van corona heeft een enorme impact gehad op de arbeidsmarkt. Dat concludeert uitkeringsinstantie UWV in het vandaag verschenen rapport Regio in Beeld over de Zeeuwse arbeidsmarkt van dit jaar. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen was in april 2020 op z'n hoogst. Dat hoge aantal werklozen betekent niet dat de zorgen van de zorgsector snel zijn opgelost.

"Gelukkig krijgt de zorg nu ondersteuning van bijvoorbeeld mensen uit de horeca, die geen werk hebben", zegt Monica Roose, directeur van ViaZorg, een organisatie die meer werknemers voor de zorg zoekt. "Dat is fijn voor de korte termijn, maar de zorg is wel een vak waar je voor moet leren. Dus voor de langere termijn zijn andere oplossingen nodig."

Niet bij te houden

Roose verwacht dat de personeelstekorten in de zorg nog jaren aanhouden. "We kunnen de stijgende zorgvraag, doordat we met zijn allen steeds ouder worden en meer zorg nodig hebben, gewoon niet bijhouden", zegt ze. De instroom van jongeren is volgens haar niet genoeg, ook omdat veel medewerkers in de zorg binnenkort met pensioen gaan.

ViaZorg is op zoek naar mensen die vanuit een andere baan de overstap willen maken. "We bieden ze een gratis en kortlopend loopbaantraject. Daarbij kijken we of de zorg echt iets voor je is en wat er nodig is aan opleidingen", aldus Roose.

Werk in de zorg. (foto: Pixabay)

Directeur Inge van den Boomen van zorgorganisatie Cederhof in Kapelle ziet de oplossing in betere stages. "We moeten heel zuinig zijn op de jonge mensen die in de zorg stage willen lopen", zegt ze. "Daarom maken we het zo leuk mogelijk. In de hoop dat we ze voor later vast kunnen houden, en dat ze niet buiten de provincie gaan werken."

Veel waardering

Rhodé Riedijk uit Yerseke liep stage bij Cederhof. Met veel plezier, ook al snapt niet iedereen in haar omgeving dat. "Ze denken dat het saai is en dat we alleen maar mensen aan het wassen zijn", zegt ze. "Maar zo is het niet. Het is heel afwisselend en we hebben ook veel plezier. De mensen zijn zo lief, je krijgt er veel waardering voor terug. Dat maakt het heel fijn om te doen."

