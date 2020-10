Humanitas sluit wachtlijst maatjes: 'Anders stellen we te veel mensen teleur'

Judith en haar maatje Petra knutselen vaak samen kaartjes (stockphoto ter illustratie) (foto: FotoRieth)

Lekker knutselen, wat winkelen, een spelletje doen of eten. Het mag dan wel coronatijd zijn, Judith van Koeveringe kan nog steeds genoeg dingen opnoemen die ze met haar maatje Petra Hootsmans onderneemt.

Judith uit Arnemuiden en Petra uit Oost-Souburg zijn sinds juli vorig jaar maatjes. Judith miste iemand om leuke activiteiten mee te ondernemen. Petra had tijd over, houdt ervan om op stap te gaan en zocht vrijwilligerswerk wat daarbij paste. "Toen kwam ik bij Humanitas terecht."

Maatje worden? Als maatje van Humanitas Zeeland ga je eens per twee weken op pad met iemand met een licht verstandelijke beperking om leuke dingen te ondernemen. Na een intakegesprek word je gekoppeld aan iemand met vergelijkbare interesses. Op de Facebookpagina Maatjesproject Humanitas Zeeland zie je wat voor activiteiten mensen zoal doen. Aanmelden? Voor Walcheren kan dat via maatjes.zeeland@humanitas.nl of 06-48907940. Op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland kan je contact opnemen via maatjeshumanitas@gmail.com of 06-18194363. Humanitas probeert ook een maatjesproject op Tholen op te starten. Ook vanuit Zeeuws-Vlaanderen klinkt die vraag regelmatig, maar daar heeft de organisatie nog geen vrijwilligers.

Na een intakegesprek kon Petra uit verschillende maatjes kiezen. "Dat was best moeilijk. Ik wilde ze allemaal wel, want er is een tekort aan maatjes." Ze koos voor Judith vanwege haar leeftijd. "Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, zeker iemand zo jong als Judith."

Minstens 47 Zeeuwen zoeken een maatje

Het tekort aan maatjes in Zeeland is behoorlijk groot, vertelt coördinator Marianne Gillot van Humanitas. 47 mensen zoeken een maatje, 35 op Walcheren, de rest op Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland.

Dat aantal is in werkelijkheid nog groter, want Humanitas zet in Zeeland op dit moment niemand meer op de wachtlijst. Gillot: "We willen niet dat mensen onnodig lang moeten wachten. Dan raken ze alleen maar teleurgesteld."

Gillot snapt niet dat mensen zich niet aanmelden als maatje. "Mensen hebben weinig tijd, dat begrijp ik heus. Maar we zijn daar heel flexibel in." In principe doen maatje en deelnemer eens in de twee weken iets samen. "Maar het gaat om regelmaat. Dus één keer in de maand kan ook. Als we maar weten dat een vrijwilliger betrouwbaar is."

Petra, Judith en Marianne vertelden over hun maatjes-ervaringen in de radio-uitzending Zeeuwse Kamer:

'Het wordt steeds leuker, we worden echt vrienden'

Humanitas wil dan ook het liefst mensen die minstens één jaar maatje kunnen zijn. Volgens Gillot houden de meeste maatjes en deelnemers het langer vol. Petra begrijpt dat wel. "Ik zou Judith niet meer willen missen", zegt Petra over haar vrijwilligerswerk. "Het wordt steeds leuker, we worden echt vrienden."