'Westerscheldetunnel tolvrij maken kost 135 miljoen minder dan provincie beweert'

Het tolplein van de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

De stichting beweert dat de onderbouwing van GS maar gedeeltelijk klopt en dat er te hoge kosten worden opgevoerd of kosten die niets met de Westerscheldetunnel te maken hebben. Ze hebben daarvoor, naar eigen zeggen financiële experts, naar de berekeningen van de provincie laten kijken. Die kwamen op een bedrag van 265 miljoen euro om de tunnel tolvrij te maken. De provincie kwam in juli uit op 400 miljoen euro.

Het verschil zit hem volgens Zeeland Tolvrij in opgevoerde kosten voor onder meer de salarissen van de medewerkers, de boekwaarde van de Sluiskiltunnel (die door de Westerscheldetunnel wordt geëxploiteerd) en afschrijvingen van de Sloeweg.

Drietal met accountancy-achtergrond

Gevraagd naar wie de financiële experts zijn, wil voorzitter Cees Liefting van Zeeland Tolvrij geen namen noemen. "Het zijn drie mensen met een accountancy-achtergrond die goed op de hoogte zijn van financiële zaken. En ze hebben niks met de provincie te maken."

De berekening van het drietal is ook naar de provincie gestuurd. "We willen er graag een reactie op van Gedeputeerde Staten en als dat een teleurstellende reactie is, dan zullen Provinciale Staten wel vragen stellen", aldus Liefting.

Verkiezingsprogramma's

Een tolvrije tunnel is een langgekoesterde wens van de stichting. Ze kreeg het niet voor elkaar om dit geregeld te krijgen als compensatie voor de misgelopen marinierskazerne. Die zou in Vlissingen komen, maar dat ging op het laatste moment niet door. De hoop is nu gevestigd op partijen om een tolvrije tunnel op te nemen in hun verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar.

Zeeland Tolvrij stelt daarbij dat de cijfers dan wel op orde moeten zijn. Daarom heeft ze de berekening van GS na laten kijken. Daarbij is gekeken naar de jaarrekeningen van zowel de Provincie Zeeland als de Westerscheldetunnel N.V. en gezocht naar de cijfers die het bedrag dat GS heeft berekend, kunnen onderbouwen.

