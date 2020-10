Vrachtwagens vol speelgoed ingezameld in Goes voor arme kinderen

Drie jaar geleden zamelde de boerderijwinkel voor het eerst speelgoed in. Vorig jaar was de opbrengst zo'n acht volle fruitkisten. Maar dit jaar spant de kroon: 23 fruitkisten aan speelgoed (met een kop erop) staan te wachten op een nieuwe eigenaar.

Ondanks het feit dat iedereen die wilde doneren zich moest aanmelden, had Janneke Nonnekes van de winkel daar niet op gerekend. "Sommige mensen kwamen aan, deden de achterklep open en bleken een hele auto vol te hebben! Dat ze zoveel speelgoed mee zouden nemen, hadden we van tevoren niet kunnen bedenken."

De Speelgoedbank Zeeland deelt speelgoed uit aan kinderen die in armoede leven. Vaak komen hun ouders ook bij de Voedselbank. Met het uitdelen van het speelgoed hoopt de stichting niet alleen kinderen blij te maken, maar ook armoede te bestrijden.

Hoe het komt dat er zoveel meer speelgoed is gedoneerd is niet helemaal duidelijk, maar toch doet Nonnekes een voorzichtige voorspelling: "Mensen zitten nu meer thuis, misschien zijn ze meer gaan opruimen. Er kwam ook iemand langs die aangaf dat veel rommelmarkten, Koningsdag en kleedjesmarkten niet zijn doorgegaan en dat mensen daardoor misschien meer speelgoed over hadden."

Een vrachtwagen vol speelgoed voor de Speelgoedbank Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

"Kerst komt vroeg dit jaar", zegt André Wien van de Speelgoedbank Zeeland, zichtbaar in zijn nopjes. Normaal gesproken haalt hij de spullen in één ochtend op, maar nu werd hij van tevoren al gebeld dat de buit wat groot is uitgevallen. "Ik kom hier aan, kijk naar die berg speelgoed en dan wordt je even stil. En ik dacht gelijk: Oh... Waar moeten we dit allemaal laten?"

Nog maanden speelgoed uitdelen

Maar nadat hij van de eerste schrik bekomen is, is hij vooral blij. Glunderend staat hij naast de vrachtwagen met oplegger, die speciaal voor de gelegenheid aan de stichting is uitgeleend. "Normaal gesproken delen we dit speelgoed uit met de Sinterklaas, maar het feest gaat dit jaar niet door. Dus we gaan dit speelgoed eerst sorteren en dan maken we er pakketten van, met zo'n vijf stuks erin. Waarschijnlijk kunnen we tot maart speelgoed uitdelen!"

De Speelgoedbank Zeeland verwacht met deze donatie honderden kinderen die in armoede leven, blij te kunnen maken met een pakket.