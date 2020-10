Panden in Terneuzen gesloten wegens vondst drugs en wapens

Terneuzen sluit vier drugspanden (foto: Gemeente Terneuzen)

Vandaag werd een woning aan de Kanaalweg in Sluiskil gesloten. Daar werden op 26 mei verschillende soorten harddrugs gevonden. Ook trof de politie in de woning wapens en munitie aan. Deze woning is voor een half jaar vergrendeld. Dat geldt ook voor een woning aan de Vlasstraat in Koewacht. Op 6 maart werd daar voor ruim acht kilo aan henneptoppen gevonden en een hennepkwekerij met 98 planten.

Een andere woning in Koewacht, aan de Nieuwstraat, is voor drie maanden gesloten. In februari werd in de woning een hennepkwekerij met veertig hennepplanten gevonden. Een woning aan de Aagje Dekenstraat in Terneuzen moet eveneens drie maanden dicht. Op 26 mei is daar een hennepkwekerij met 298 planten opgerold.

