'Zeeland moet niet het afvalputje van Rotterdam en Antwerpen worden'

Digitaal havensymposium (foto: Omroep Zeeland)

Van Geel is voorzitter van het Toezichthoudend Orgaan van North Sea Port. Hij is de opvolger van PvdA-politicus Diederik Samsom, die in Brussel kabinetschef is geworden van EU-commissaris Frans Timmermans. North Sea Port ontstond drie jaar geleden door een fusie tussen de havens in Zeeland met die in Gent.

'Afvalputje'

Tijdens het congres zei Van Geel dat hij zich weleens zorgen maakt over de positie van North Sea Port en ook Zeeland in zijn geheel, ingeklemd tussen de twee machtige regio's Rotterdam en Antwerpen. De oud-staatssecretaris ziet dat deze grote havengebieden zich focussen op vernieuwende, 'groene' bedrijven en dat bedrijven met 'onwelgevallige activiteiten' moeten uitwijken naar de regio "Je moet oppassen dat je niet het afvalputje van Rotterdam en Antwerpen wordt."

Pieter van Geel over de rol van Zeeland en North Sea Port

Door de coronamaatregelen was er geen sprake van een volle zaal zoals vorig jaar in het Scheldetheater in Terneuzen, maar van een digitaal congres. NSP-directeur Daan Schalck vertelde deze week bij Omroep Zeeland dat zijn haven het relatief goed doet ten opzichte van andere havens, omdat North Sea Port sterk is in de aan- en afvoer van voedingsmiddelen en droge bulk als erts en graan.

Volgens Van Geel redt North Sea Port zich nu inderdaad door de diversiteit van Zeeuwse en Gentse bedrijven in de haven. "Wat dat betreft is de fusie tussen de havens van Zeeland en die van Gent nu al geslaagd."

