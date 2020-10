Petitie en een zwartboek op één dag voor directie Dethon

Directeur Dethon krijgt zwartboek van de SP (foto: Omroep Zeeland)

FNV-bestuurder Joost Kaper overhandigde samen met medewerkers van de afdeling groen 131 handtekeningen bij een petitie. Kaper: "We willen dat mensen die in de zomer overuren hebben gemaakt die terugkrijgen. En we vinden het niet kunnen dat mensen tijdens de hittegolf in de zomer hard hebben moeten doorwerken. Dat kun je die mensen niet aandoen".

Zwartboek

Een uur later kreeg Van den Berhgem een zwartboek overhandigd uit handen Jasper van Dijk, SP-lid in de Tweede Kamer. In het zwartboek staan 25 klachten over onder meer de hoge werkdruk die de SP in Zeeuws Vlaanderen de laatste tijd kreeg via een speciaal meldpunt.

Van Berghem zei met het zwartboek onder de arm dat er in de loop van de week over deze zaken gepraat gaat worden met de interne organisatie en dat hij volgende week donderdag of vrijdag met een verklaring komt over de te nemen stappen om het een en ander te verbeteren.