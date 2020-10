Goedemorgen! Paula Schot schrijft historie, petitie bij Dethon en vrijwel droog

Op Schouwen-Duiveland werd gisteravond historie geschreven. Paula Schot werd daar beëdigd als eerste vrouwelijke wethouder van de SGP, ruim 102 jaar na de oprichting van deze partij, die in haar beginselen heeft staan dat 'zitting nemen in een bestuurlijk orgaan in strijd is met de roeping van de vrouw'.

(foto: Omroep Zeeland)

"Zo waarlijk helpe mij God Almachtig." Met deze woorden aanvaardde Paula Schot gisteravond het wethouderschap van de gemeente Schouwen-Duiveland. Een historisch moment, want Schot is de eerste vrouwelijke bestuurder van de SGP.

Volgens de partijbeginselen mag ze dit niet zijn, maar de Hoge Raad bepaalde in 2010 dat de SGP vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten.

Directeur Edwin van den Berghe van Dethon neemt de petitie van Vakbond FNV in ontvangst (foto: Omroep Zeeland)

Petitie

Vakbond FNV en de SP Terneuzen stonden gisteren bij de directie van het Zeeuws-Vlaamse werkbedrijf Dethon op de stoep. Ze overhandigden een zwartboek met daarin een reeks van meldingen over vermeende intimidatie, hoge werkdruk, controles met camera's en angst voor collega's en andere klachten.

De FNV overhandigde een petitie met 120 handtekeningen met soortgelijke aantijgingen en de eis om verlofuren terug te krijgen die over de laatste drie jaar onterecht zouden zijn ingehouden.

Nancy van de Ven (foto: Corrado Francke)

Genoeg over het nieuws van gisteravond, vandaag start op Walcheren en de Bevelanden het project Etty Hillesum. Het is een educatieproject waarbij leerlingen van scholen ervaren hoe belangrijk het is om te kunnen worden wie je bent en dat dit in een wereld waar haat regeert vrijwel onmogelijk is.

Het project is genoemd naar de in Middelburg geboren Etty Hillesum. Zij kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek in 1981, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord.

Nancy wereldkampioen?

En we kijken al vooruit naar komende zondag, de belangrijkste dag uit het leven van Nancy van de Ven uit Vlissingen. De motorcrosser kan op deze dag haar droom waarmaken: wereldkampioen worden. In Italië gaat ze als leider van het klassement van start in de laatste wedstrijd van het seizoen.

(foto: Adrie Gideonse)

Het weer

Het blijft op een paar lokale drupjes regen, vrijwel droog en de bewolking zal de boventoon voeren. Al zijn een paar zonnige momenten in de loop van de dag wel mogelijk. De temperatuur komt uit op 15 à 16 graden, bij een (vrij) krachtige zuidwester, kracht 5 à 6.