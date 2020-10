Kroegentocht aan de keukentafel met carnavalsbordspel

(foto: Carnaval L.V. Vaneighust)

Carnavalsvereniging Vaneighust liep al meer dan een jaar rond met het idee van een bordspel, maar vond eerder niet de tijd om het op te zetten. Toen kwam de coronacrisis. "Nu is dé kans om dit idee op te pakken", vertelt Wessel Klasen.

Investeren in barren en barkrukken

Het bordspel neemt je mee op kroegentocht in Sas van Gent. Vanuit de bouwplaats trek je langs kenmerkende plekken in het Zeeuws-Vlaamse dorp. "Het is de bedoeling dat je investeert in de plaats waar je op komt", vertelt Klasen. "Daar zet je barren en barkrukken neer en dan hoop je dat je tegenstanders moeten betalen voor de dingen waar jij in geïnvesteerd hebt. Zo verdien je geld."

Ook de naam is aan carnaval in Betekoppenstad gelinkt. "Met carnaval zeggen we hier vaak 'Tot Mee Die Doage', dat betekent: tot met carnaval." Het gaat de carnavalsvereniging niet om het geld. "We willen iets doen voor de mensen met carnaval. Dit is een toegankelijk alternatief voor de hele omgeving."

Het spel kan carnaval bij lange na niet vervangen, zegt Klasen. "Voor zo'n kleine gemeenschap is carnaval iets waar je het hele jaar naar uitkijkt. Maar om dan toch iets te doen Mee Die Doage is het voor mensen wel leuk elkaar nog een beetje op te zoeken, waar mogelijk in verband met corona. Het is beter dan niets."