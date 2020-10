Middelburg wil met Dauwendaele-aanpak einde maken aan overlast en intimidatie

Wijkbewoners willen niet gefilmd worden als ze hun verhaal vertellen omdat ze bang zijn voor intimidatie. Ze vertellen dat de overlast van groepen jongeren al twee jaar toeneemt. Afgelopen weekend kwam die tot een triest dieptepunt toen een buurtbewoner een groot stuk vuurwerk in de brievenbus van zijn voordeur kreeg. Niemand raakte gewond maar de schade was groot.

Deur kapot door explosie Middelburg (foto: Wijkagent Middelburg)

Andere buurtbewoners spreken van vernielingen zoals ingegooide ramen. Een oudere vrouw uit de wijk vult aan dat ze in het donker niet meer over straat durft.

Het Dauwendaele-plan

Johan Aalberts is als wethouder verbonden aan Dauwendaele. Hij zegt dat de gemeente het 'Dauwendaele-plan' weer gaat inzetten. "We zagen de afgelopen tijd dat de criminaliteit en het vandalisme de kop weer opstak." Een groep jongeren is volgens de wethouder aan het criminaliseren.

Het plan richt zich op de overlastgevers en past maatwerk toe. De gemeente gaat per persoon bekijken wat er nodig is om ze uit de criminaliteit te halen. Jeugdwerkers, de gemeente, politie maar ook het onderwijs werken hierin samen.

Johan Aalberts is de wethouder van Dauwendaele (foto: Omroep Zeeland)

Meerdere buurtbewoners zeggen dat het al een tijd niet meer prettig wonen is in de wijk. Toch denkt de wethouder dat het nog steeds een wijk is waar mensen willen wonen. "Er zijn voorzieningen, er is heel veel groen, het is een schitterende wijk. Er zit nu een smetje op en dat smetje moeten we wegwerken en daar gaan we hard mee aan de slag", aldus Aalberts.

Op de vraag of de wethouder zelf in de wijk zou willen wonen antwoordt hij het volgende: "Ik weet best wel een aantal hele mooi plekjes in Dauwendaele, maar op het moment woon ik heel plezierig in mijn eigen woning. Daar blijf ik voorlopig, maar Dauwendaele zou best wel eens een mooie wijk kunnen zijn om in de toekomst te gaan wonen."

