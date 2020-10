Strengere bezoekersregelingen in Vlaamse ziekenhuizen, Antwerpen laat geen bezoekers meer toe

Een man in het ziekenhuis (archieffoto) (foto: ANP)

Het aantal coronabesmettingen loopt in België hard op. De ziekenhuizen riepen daarom gisteren de zes regeringen van België op het land verder stil te leggen. Gisteren lagen er 5924 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, van wie bijna duizend op de ic.

"De situatie in de ziekenhuizen is kritiek, het zorgpersoneel zit op zijn tandvlees en de verspreiding van het virus toont voorlopig geen enkele vertraging", schreven de koepelorganisaties die samen alle Belgische ziekenhuizen vertegenwoordigen.

Strengere bezoekersregelingen

Veel Belgische ziekenhuizen kondigden de afgelopen dagen strengere bezoekersregelingen aan. Ziekenhuizen in Antwerpen gaan daarin het verst: in principe is daar vanaf vandaag geen bezoek meer welkom, al zijn er uitzoderingen.

In AZ Zeno in Knokke is het bezoek beperkt tot één vaste bezoeker per week die alleen op woensdag en vrijdag mag langskomen. In het AZ Sint-Lucas in Brugge wordt bezoek pas toegelaten als een patiënt langer dan vijf dagen in het ziekenhuis ligt. Als dat het geval is, dan mag een patiënt twee bezoekers, los van elkaar maar uit dezelfde bubbel, ontvangen.

In het Sint Jan in Brugge, het Middelaris in Gent en UZ Gent kunnen patiënten iedere dag bezoek ontvangen. Het ziekenhuis in Eeklo stelt vanaf komende maandag een strengere bezoekersregeling in met één vaste bezoeker per week. Het hangt van de afdeling af op welke dagen een bezoeker langs kan komen.

Uitzonderingen

Ieder ziekenhuis heeft wel een aantal uitzonderingen op de regels ingesteld. Denk bijvoorbeeld aan psychiatrische patiënten die wel één bezoeker per dag mogen ontvangen, ouders die bij hun te vroeg geboren kind willen blijven of bezoek aan palliatieve patiënten.

