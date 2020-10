WK-leider Van de Ven kan dit weekend nachtmerrie uit 2017 wegspoelen

Met gemengde gevoelens kijkt Van de Ven terug op het seizoen tot nu toe. Voor de coronacrisis waren er twee grand prixs waar ze niet goed presteerde. "Ik heb daar superveel onnodige fouten gemaakt", zegt Van de Ven. "Ik ben supervaak gevallen. Ik weet ook niet wat daar gebeurde maar het was niet goed." Toen het seizoen weer werd hervat na de eerste lockdown herpakte de Vlissingse zich. "Ik won twee van de vier manches en ineens sta ik eerste in de tussenstand."

Vandaag werd bekend dat Nancy van de Ven na dit seizoen vertrekt bij haar Italiaanse ploeg Ghidinelli Racing. Het is door de coronacrisis financieel niet mogelijk voor de ploeg om Van de Ven ook volgend jaar in hun stal te houden. "Ze hadden het echt graag gewild, maar het is niet anders op dit moment", zegt broer Rinus van de Ven.

Ik denk dat het voor mijn lichaam wel goed was om eens tot rust te komen" Nancy van de Ven, motocrosser

De coronaperiode kan volgens Van de Ven het geheim zijn van haar goede prestaties in de laatst gereden wedstrijden. "Je kon eigenlijk niks doen. Weinig trainen. Ik denk dat het voor mijn lichaam wel goed was om eens tot rust te komen", denkt Van de Ven.

Ook tijdens de wedstrijden is er het een en ander veranderd. Zo is er veel minder pers en geen publiek. "Daarnaast moet iedereen die naar de cross gaat zich van tevoren thuis eerst testen", legt Van de Ven uit. "Als je dan op de baan aankomt, is er weer een test. Test je positief dan moet je naar huis. De rest is coronavrij en dan kan je gewoon met elkaar in aanraking komen."

In 2017 kwam Van de Ven vast te zitten in de modder en verspeelde ze de wereldtitel (foto: Omroep Zeeland)

Eén keer eerder stond Van de Ven er net zo goed voor als dit jaar. In 2017 had ze ook de leiding in het klassement voorafgaand aan de laatste wedstrijd. Dat ging toen mis op een heel modderige baan in Frankrijk. "Dat moment zit altijd in mijn achterhoofd. Als ik modder op de baan zie, krijg ik meteen een naar onderbuikgevoel. Niet dat het nog van invloed is op mij op die dag op dat moment, maar ik baal er gewoon nog steeds heel erg van."

Geen zenuwen

Nu in Italië krijgt de kersverse Nederlands kampioen de kans om die nachtmerrie voor eens en altijd te laten verdwijnen. "Ik moet ervoor zorgen dat ik me niet al te druk ga maken. Niet zenuwachtig zijn", zegt Van de Ven. "Ik ben ouder en ik kan beter met druk omgaan." Van de Ven is in strijd met drie andere dames om de wereldtitel. Van de Ven, Courtney Duncan, Larisse Papenmeier en Kiara Fontanesi staan binnen tien punten van elkaar. "Wij zijn allemaal fit en goed. Alle vier de meiden kunnen echt gas geven. Maar als ik doe wat ik kan dan moet het goed komen."