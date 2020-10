Metalband Powerstroke maakt popnummer met Stef Bos

Metalband Powerstroke (foto: MartyGras)

Gitarist en oprichter van de band Maarten Geeraerts schreef het nummer destijds op een akoestische gitaar. Daardoor blijft de nieuwe versie dicht bij de oorspronkelijke.

Stef had al 'ja' gezegd voordat hij het nummer gehoord had." Maarten Geeraerts (Powerstroke)

Het kostte geen enkele moeite om Stef Bos over te halen met de band samen te werken: "Ik zei: 'Kijk, Stef, ik heb een oud Powerstroke nummer dat ook een popnummer zou kunnen worden.' Stef had al 'ja' gezegd voordat hij het nummer gehoord had", vertelt Geeraerts.

Het contact was er al. "Stef Bos is mijn buurman. We wonen in dezelfde straat en onze kinderen zitten op dezelfde school. Hij zag een keer een paar elektrische gitaren liggen en zo zijn we aan de praat geraakt."

Zanger Stef Bos (Veenendaal 1961) brak in 1991 door met de single Papa. Dit seizoen is hij te zien in tv-programma Beste Zangers. Hij woont een deel van het jaar op de grens van Zeeland en Vlaanderen.

Het nieuwe album van Powerstroke heet The Path Against All Others. De nieuwe versie van Until The Fat Lady Sings is een rustig nummer, maar de rest van het album is anders. "Het is de meest extreme plaat die we ooit gemaakt hebben. We hebben extreme gitaren gemengd met cleane zang. De reviews zijn enorm, dus kennelijk zijn we daar goed in geslaagd."

In december verschijnt ook een videoclip van de nieuwe versie van Until The Fat Lady Sings. Vergelijk hieronder de versie uit 2014 met die van 2020.